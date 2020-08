'2Doc: Love Child' bij de VPRO

De Iraanse Leila en Sahand zijn zielsgelukkig met elkaar en hun zoontje, maar er is een groot probleem: ze zijn beiden nog getrouwd met een ander.

In Iran staan zware straffen op overspel. De Deense regisseur Eva Mulvad volgt de geheime geliefden en hun vierjarig kind zes jaar lang bij hun pogingen om in Turkije een nieuw bestaan op te bouwen.

In de eerste minuten van 'Love Child' vlucht het koppel Leila en Sahand van Iran naar buurland Turkije, om daar een vluchtelingenstatus aan te vragen en zich zo los te worstelen van de levensbedreigende situatie in Teheran. Die laatste stap is echter niet zomaar gezet. Regisseur Eva Mulvad volgt de geliefden terwijl ze een ander leven beginnen en stroperige procedures doorlopen. De ontsnapping van het gezin wordt het begin van een langdurige strijd om bij elkaar te blijven en een stabiele toekomst voor hun kind veilig te stellen.

In de zes jaar dat zij worden gevolgd vinden ingrijpende politieke veranderingen plaats in Iran, waardoor Sahand en Leila niet de enigen zijn die zich gedwongen zien om hun land te verlaten. Mulvad filmt de zwaarste en meest gelukkige momenten, zonder dat iemand erg lijkt te hebben in de camera. Samen met de eigen filmbeelden van Sahand brengt dit het vluchtelingenbestaan confronterend dichtbij.

'2Doc: Love Child', woensdag 19 augustus om 22.05 uur bij de VPRO op NPO 2.