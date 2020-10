'2Doc Kort': Zouden ze het weten?

De Belgische juf Magalie was 23 jaar toen ze onterecht beschuldigd werd van kindermisbruik. Ze kreeg doodsbedreigingen en haar levenslange droom om kleuterjuf te zijn werd verwoest.

Achter de publieke opinie schuilt een persoonlijk verhaal. Waar vind je de kracht om door te gaan als de maatschappij zijn oordeel al klaar heeft? Na zes jaar probeert Magalie het opnieuw als juf. Gaat het haar ondanks alles lukken?

Zouden ze het weten gaat over Magalie’s eerste jaar terug voor de klas. Hoe pak je de draad weer op nadat je leven kapot is gemaakt? Hoe overwin je je eigen demonen? Als iedereen zijn mening over je klaar heeft, hoe blijf je dan bij jezelf en houd je vast aan je eigen dromen? Een intiem portret waarin de impact van een onterechte beschuldiging duidelijk wordt.

Magalie: 'Er zijn mensen die meegaan in dat verhaal en je echt kapot willen maken. Je volgt het ook op sociale media en op Facebook en de reacties die mensen daar op zetten moet je eigenlijk niet lezen… Maar ik deed dat dan toch. En de reacties die je dan soms krijgt dat is echt, dat is echt niet normaal. Constant die angst dat mensen mij gaan herkennen en daar iets mee gaan doen. Dat ze voor de deur zouden staan, of gewoon op straat zouden zeggen: O, dat is die juf die die kinderen heeft aangerand… we gaan haar nu gewoon afmaken. En dan denk je: Zal ik wel naar buiten gaan, is dat wel een goed idee?'

Regisseur Kim Faber: 'Wanneer je eenmaal verdacht bent geweest van een (zeden)delict kom je moeilijk van het stempel dader af, ondanks een vrijspraak. Er heerst nog vaak het beeld ‘waar rook is, is vuur’. Met de snelheid waarmee nieuws tegenwoordig wordt verspreid weet iedereen binnen een minuut wanneer iemand verdacht wordt van een strafbaar feit. De publieke opinie lijkt niet meer te worden gevormd door een rechtszaak, maar wordt vaak ver daarvoor al gevormd door posts die wij voorbij zien komen op bijvoorbeeld Instagram, Facebook of Twitter. Met de groeiende aanwezigheid van social media lijkt dit een steeds groter maatschappelijk probleem te worden.'

'2Doc Kort: Zouden ze het weten?' is een film van Kim Faber, geproduceerd door de VPRO voor 2Doc, met steun van het NPO-fonds.

'2Doc Kort', dinsdag 13 oktober om 22.40 uur bij de VPRO op NPO 2.