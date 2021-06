'2Doc: Jij bent van mij' over de verwoestende impact van stalking

Hoe beïnvloedt het je leven als een geobsedeerd persoon je constant belaagt uit liefde, boosheid, wraakzucht of bezitsdrang? Wat als die situatie jarenlang aanhoudt? En wat als niemand je kan helpen omdat die gedragingen lang niet allemaal strafbaar zijn?

In '2Doc: Jij bent van mij', een documentaire van Hetty Nietsch, vertellen slachtoffers hoe het kon gebeuren dat stalkers hun levens kapotmaakten. Ook nabestaanden delen hun verdriet nadat een geliefde het slachtoffer werd van de meest gruwelijke vorm van stalking: moord. De rode draad door hun verhalen is de ervaring van gitarist Harry Sacksioni, die veertig jaar lang door een vrouw werd gestalked. Wat bezielt stalkers? Welke gevolgen heeft hun gedrag voor de slachtoffers en nabestaanden? Waarom kan de politie zo weinig doen en hoe zit het met de wetgeving op dit gebied?

In de documentaire komen verschillende gevallen van stalking voorbij. Zo werd Astrid tien jaar gestalked door een man die een relatie met haar wilde. Hij achtervolgde haar overal: op straat, in de auto en bij haar thuis. Ook Daniëlle, oud-presentatrice van Astro TV, werd continu lastiggevallen door een man die verliefd op haar was. Wanneer zij hier aangifte van doet, zegt de politie 'dat het erbij hoort als je op tv komt'. Toch zet ze haar rechtszaak door.

Ook komen de nabestaanden van Laura en Hümeyra aan het woord, die beiden werden vermoord door hun stalker. Laura werd, ondanks dat ze een aware-knop had, vermoord in haar studentenhuis door een ex-vriend die haar al lange tijd hardnekkig stalkte. En de zestienjarige Hümeyra werd bij haar school doodgeschoten door haar ex-vriend, die ondanks meerdere aangiften en veroordelingen niet werd opgepakt. Haar zus vertelt hoe deze dramatische gebeurtenis hun levens heeft verwoest.

