'2Doc IDFA Primeur: Dierbaren (Sheltered)' op NPO 2

Een onophoudelijke stroom van levensgevaarlijke honden, zielige straatkatjes en afgedankte konijnen zet binnen de muren van het dierenasiel de liefdevolle band tussen mens en dier op spanning.

Met aandachtige verzorging en training worden de kanshebbers door gedreven medewerkers en vrijwilligers weer opgeknapt en klaargestoomd voor een juiste match met een nieuw baasje. Alles draait erom de verschoppelingen een nieuw thuis te geven. We zien het dagelijkse leven in het asiel waar verzorgers stank en agressie trotseren om honden weer handelbaar te maken en we beleven met hen de vreugde of het verdriet als het goed of slecht gaat met de dieren.

Het asiel is een toevluchtsoord waar mensen onvoorwaardelijke liefde geven en troost vinden bij hun dierbaren. 'Dierbaren' is gefilmd bij DOA Dierenopvang Amsterdam.

'2Doc IDFA Primeur: Dierbaren (Sheltered)', maandag 23 november om 20.10 uur bij BNNVARA op NPO 2.