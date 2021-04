'2Doc: I Am Greta' bij de VPRO

'Mijn naam is Greta en ik ben vijftien jaar.' Dat zegt een nors kijkend meisje met twee vlechten in 2018 tegen voorbijgangers, terwijl ze voor het Zweedse parlementsgebouw zit.

Greta Thunberg staakt voor het klimaat en tegen de klimaatontkenners. Regisseur Nathan Grossman is erbij en legt alles vast: van haar prille, eenzame protest tot haar emotionele speech bij de VN in New York. Greta Thunberg groeide, ondanks of dankzij het syndroom van Asperger, uit tot het boegbeeld van de milieuactivisten.

Augustus 2018. Greta Thunberg (2003), een nogal serieus uitziende 15-jarige scholier zit elke dag, moederziel alleen en tegen de wens van haar ouders in, voor het Zweedse parlement. Ze staakt om de klimaatcrisis op de agenda van de politiek te krijgen. Zonder enig succes. Maar in de loop van de weken sluiten andere leerlingen zich bij haar aan en worden haar video’s meer en meer gedeeld op sociale media.

Drie jaar eerder. Greta raakt in een diepe depressie na het zien van een film op school over hongerige ijsberen, orkanen en droogte. Ze stopt met eten en praten en wordt heel erg ziek. Pas als ze bedenkt dat ze er ook iets aan kan gaan doen, krijgt ze weer levensmoed. Met het groeien van haar actie, bloeit ze op en terwijl de wereld om haar heen ontploft en haar ouders soms staan te stuiteren van de zenuwen lijkt zij juist te ontspannen. Koppig, eigenwijs en intelligent als ze is, hebben haar ouders bijna geen vat op haar. Ze weet hoe ze het wil en ze wil het zelf doen. Dankzij de unieke toegang van regisseur Nathan Grossman tot Thunbergs leven, is zijn film een intiem verhaal vol volharding, tragiek, levensgeluk en inspiratie. Een verhaal dat een climax vindt in de zeiltocht die haar naar de VN-conferentie in New York moet brengen.

'2Doc: I am Greta', dinsdag 13 april om 22.35 uur bij VPRO op NPO 2.