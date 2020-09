'2Doc: Drama Girl' bij de VPPRO

In het filmexperiment 'Drama Girl' laat regisseur Vincent Boy Kars een jonge vrouw, Leyla de Muynck, een aantal cruciale en ongemakkelijke scènes uit haar eigen recente verleden naspelen om te onderzoeken in hoeverre drama, als genre, ons kan helpen om met onszelf in het reine te komen en de wereld beter te begrijpen.

Met acteurs Pierre Bokma en Elsie de Brauw als haar ouders en Jonas Smulders als haar vriendje.

Een jonge vrouw krijgt de kans om als zichzelf de hoofdrol te spelen in de film die haar eigen levensverhaal weerspiegelt. Samen met de regisseur onderzoeken Leyla en de acteurs in dit psychologisch filmexperiment hoe mensen een bepaald beeld van hun eigen verhaal samenstellen – en hoe dat beeld wordt herschikt als zich een trauma voordoet. Dit is de tweede film in een serie van drie waarin regisseur Vincent Boy Kars in documentaire vorm onderzoekt waar realiteit eindigt en fictie begint.

De film is geselecteerd voor de Gouden Kalf Competitie en het Forum van de Regisseurs op het Nederlands Film Festival.

Productie: HALAL in co-productie met VPRO. De film is tot stand gekomen met hulp van het Nederlands Film Fonds, NPO-fonds en CoBO.

'2Doc: Drama Girl', woensdag 30 september om 22.55 uur bij VPRO op NPO 2. De documentaire is vanaf zondag 27 september online te zien via 2doc.nl.