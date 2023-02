'2Doc: A President, Europe and War' bij VPRO

In de documentaire 'A President, Europe and War' volgt regisseur Guy Lagache de Franse president Macron vanaf een maand voor de Russische invasie in Oekraïne. Macron onderneemt samen met zijn medewerkers allerlei diplomatieke acties om escalatie te voorkomen, maar ondanks zijn goede relatie met president Poetin en zijn pogingen tot onderhandelen valt Rusland Oekraïne toch binnen.

Wat in eerste instantie een documentaire zou worden over het Franse voorzitterschap van de Europese Unie, wordt al snel het vastleggen van verwoede pogingen een oorlog tussen Rusland en Oekraïne te voorkomen. De camera volgt niet alleen Macron, maar ook zijn naaste medewerkers in hun voorbereidingen, diplomatieke gesprekken en vaak teleurstellende onderhandelingen om de rampzalige plannen van Poetin te verijdelen.

Regisseur Guy Lagache heeft een zeldzame toegang tot Macron, interviewt hem regelmatig en volgt hem tijdens reizen naar Kiev, Brussel en Moskou. Ook mocht hij enkele gesprekken filmen van Macron met verschillende wereldleiders, waaronder een zeer belangrijk telefoongesprek met Vladimir Poetin. In de bijna twee uur durende documentaire is te zien hoe Macron en zijn medewerkers ook na het uitbreken van de oorlog hun werk voortzetten en hoe de Franse president het voor elkaar krijgt dat de Europese Unie harde economische vergeldingsmaatregelen instelt en Oekraïne militair en financieel te hulp komt.

Situatieschets

Op 1 januari 2022 neemt Frankrijk het voorzitterschap van de Europese Unie over van Slovenië. President Macron wil tijdens dit half jaar de economische problemen in Europa aanpakken. Maar al snel lopen de spanningen tussen Rusland en Oekraïne op en dreigt de grootste crisis in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Macron heeft een goede relatie met Poetin en hij neemt de taak op zich om met de Russische president te onderhandelen om zo een invasie in Oekraïne te voorkomen. Maar op 24 februari valt Rusland van verschillende kanten toch het land binnen. In een lange, op de Russische televisie uitgezonden speech vertelt president Poetin dat hij deze invasie nodig acht om Oekraïn te demilitariseren en te denazificeren.

Regie: Guy Lagache

