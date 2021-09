'2Doc: 9/11 – Life Under Attack' bij de VPRO

De Britse documentaire '9/11 – Life Under Attack' doet minutieus verslag van het verloop van de elfde september 2001 in New York aan de hand van beelden, zonder interviews of commentaar, gefilmd door New Yorkers met hun mobieltje.

Het resultaat is een uiterst persoonlijke en intieme film waarbij de kijker de angst, onzekerheid en verwarring meebeleeft met de bevolking.

Op 11 september is het twintig jaar geleden dat de Verenigde Staten het doelwit werden van een viertal terroristische aanslagen door middel van gekaapte passagiersvliegtuigen. In '9/11 – Life Under Attack' wordt het verloop van die bewuste dag verteld en verbeeld aan de hand van persoonlijk archief van New Yorkers en bezoekers van de stad, die op die ochtend hun videocamera of mobieltje pakten om vast te leggen wat ze voor hun ogen zagen gebeuren. Regie: Karen Edwards '2Doc: 9/11 – Life Under Attack', zaterdag 11 september om 22.05 uur bij de VPRO op NPO 2.