24Kitchen opent in mei het barbecueseizoen

In 'BuitenGewoon BBQ' laat 'BBQ expert' Pitmaster X je zien hoe je de meest smaakvolle en indrukwekkende BBQ-gerechten kunt bereiden. Hij neemt je mee in de wereld van buitengewoon lekkere en prachtige BBQ-creaties.

Hij toont je stap voor stap hoe jij deze zelf kunt maken voor een perfecte barbecue-ervaring thuis.

Vanaf 19 mei, elke werkdag om 17.00 uur op 24Kitchen.

NIEUW SEIZOEN

GREAT BRITISH MENU S15

'Great British Menu' keert terug met een nieuw seizoen, nieuwe chefs en een ambitieus thema dat de culinaire vaardigheden van de deelnemers op de proef stelt. Ter gelegenheid van de 50e verjaardag van het laatste gezamenlijke liveoptreden van The Beatles, strijden de meest getalenteerde chefs van het land voor een unieke kans om te koken op een exclusief sterrenbanket in Abbey Road Studios.

Vanaf 13 mei, elke dinsdag om 20.00 uur op 24Kitchen.

NIEUW SEIZOEN

FOOD TRAILS: SOUTH AFRICA S2

Ga mee op een culinaire reis door de adembenemende landschappen van Zuid-Afrika, van uitgestrekte woestijnen en ruige kusten tot adembenemende bergen en het bruisende Johannesburg. Onder leiding van de in Zuid-Afrika geboren chef-kok Warren Mendes ontdekken we de rijke smaken, traditionele recepten en verborgen culinaire schatten van het land. 'Food Trail: South Africa' biedt een heerlijke en inspirerende kijk op de diverse eetcultuur van dit bijzondere land.

Vanaf 23 mei, elke vrijdag om 19.00 uur op 24Kitchen.

NIEUW SEIZOEN

ADAM & POH'S GREAT AUSTRALIAN BITES S2

In 'Adam & Poh's Great Australian Bites' reizen chef-kok Adam Liaw en Poh Ling Yeow door Australië om de rijke en diverse culinaire tradities van het land te ontdekken. In deze serie bezoeken ze iconische steden en kustlijnen, waar ze lokale ingrediënten en gerechten verkennen en samen met de bewoners traditionele recepten een moderne draai geven. Van het ontdekken van onbekende smaken tot het delen van verhalen uit de Australische keuken

Vanaf 20 mei, elke dinsdag 22.15 uur op 24Kitchen.

NIEUW SEIZOEN

SELENA + CHEF S4

Selena Gomez brengt meer tijd in de keuken door dan ooit tevoren, maar of koken tot haar vele talenten behoort, blijft de vraag. In deze ongedwongen, hartverwarmende en soms chaotische kookserie krijgt Selena in elke aflevering hulp van een andere culinaire expert. Via videochat begeleiden deze top chefs haar bij het verbeteren van haar kookkunsten en het ontdekken van verschillende keukens. Beleef de lol mee terwijl Selena samen met de chefs de uitdagingen én de vreugde van het leren koken omarmt.

Vanaf 5 mei, elke maandag om 19.00 uur op 24Kitchen.

NIEUW SEIZOEN

THE STREETS WITH DAN HONG S2

Ga mee op een culinair avontuur met Dan Hong door de bruisende straten van Hong Kong. Ontdek de rijke en diverse eetcultuur van de stad. Dan Hong geeft iconische gerechten een moderne draai en laat zien hoe de tradities van de stad zich vermengen met nieuwe invloeden.

In het tweede seizoen 'The Streets with Dan Hong' verkent Dan de streetfood van Hong Kong, waar hij de geschiedenis en de smaak van lokale gerechten ontdekt. Elk gerecht wordt door Dan met zijn eigen creatieve stijl bereid, waardoor het traditionele streetfood een frisse en eigentijdse uitstraling krijgt.

Vanaf 28 mei, elke woensdag om 22.00 uur op 24Kitchen.