24Kitchen komt in februari met 'Not So Guilty Pleasures'

zaterdag 31 januari 2026
Foto: © 24Kitchen 2026

Guilty pleasures zijn heerlijk, maar niet altijd even handig wanneer je bewuster met je leefstijl bezig bent. Daarom gaat 24Kitchen-chef Perry de Man op zoek naar gezondere varianten van bekende guilty pleasures.

NIEUW
NOT SO GUILTY PLEASURES


Samen met Geneal Harreman laat hij zien dat genieten en bewust kiezen prima hand in hand kunnen gaan. In elke aflevering schuift er een bekende gast aan, waaronder Douwe Bob, Kim Feenstra en Gordon, om samen te koken, te proeven en te ontdekken hoe lekker bewuster eten kan zijn.

Vanaf 23 februari, elke werkdag om 18.00 uur op 24Kitchen.

NIEUW
MARY BERRY AT 90

In deze zesdelige serie viert Mary Berry haar zestig jaar als kooklerares. Ze blikt terug op haar bekendste gerechten, geeft ze een moderne twist en deelt nieuwe recepten, waarmee ze laat zien dat je op elke leeftijd kunt blijven vernieuwen. Samen met vrienden en speciale gasten, waaronder Tom Allen en Jamie Oliver, viert ze de kracht van eten om mensen te verbinden.

Vanaf 6 februari, elke vrijdag om 17.30 uur op 24Kitchen.


Persbericht 24Kitchen
https://www.24kitchen.nl/
