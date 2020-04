'100 Dagen voor de Klas': voor de leeuwen

Hoe is het om leraar te zijn? In de zesdelige documentaireserie 100 dagen voor de klas gaan Tim den Besten en Nicolaas Veul aan de slag op een scholengemeenschap in Lelystad.

Een enerverend avontuur van twee beginnende docenten vol emotionele ups en downs.

Aflevering 2: 'Voor de leeuwen'

Tim en Nicolaas geven hun eerste les en dat gaat niet vanzelf. Tim moet alle zeilen bijzetten om de leerlingen van 2 VMBO iets bij te brengen. Nicolaas bereidt zich grondig voor op zijn lessen, maar daarmee kun je ook overdrijven en bovendien is het geen garantie voor succes. Volgens de begeleiders hoort het er allemaal bij: je moet spartelen en op je bek gaan. De leerlingen testen hun nieuwe leraren meteen uit; in de klas en op social media.

'100 Dagen voor de Klas', donderdag 23 april om 20.50 uur bij de VPRO op NPO 3.