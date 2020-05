'100 Dagen voor de Klas': slijpen en polijsten

Hoe is het om leraar te zijn? In de zesdelige documentaireserie '100 Dagen voor de Klas' gaan Tim den Besten en Nicolaas Veul aan de slag op ISG Arcus in Lelystad. Een enerverend avontuur van twee beginnende docenten vol emotionele ups en downs.

Tim ziet een heel andere kant van zijn leerlingen. Eerst luisteren ze gebiologeerd als oud-leerling en ex-crimineel Leroy komt vertellen in de klas. En later ziet Tim hoe anders zijn leerlingen zijn op hun stages. Nicolaas daagt zijn gymnasiumleerlingen uit om te filosoferen over het leven en heeft een bijzonder gesprek met een collega als hij een ronde maakt door de aula. Voor het eerst lijkt alles op rolletjes te lopen, maar dan maken meneer Veul en meneer Den Besten buiten schooluren een enorm stomme fout.

'100 Dagen voor de Klas', donderdag 14 mei om 21.55 uur bij de VPRO op NPO 3.