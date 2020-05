'100 Dagen voor de Klas': achter de maskers

Hoe is het om leraar te zijn? In de zesdelige documentaireserie '100 Dagen voor de Klas' gaan Tim den Besten en Nicolaas Veul aan de slag op een scholengemeenschap in Lelystad. Een enerverend avontuur van twee beginnende docenten vol emotionele ups en downs.

Tim geeft een mentorles over gescheiden ouders en daar zit niet iedereen op te wachten. Toch komen er een paar verrassende verhalen op tafel. Nicolaas wordt verrast door een heel persoonlijk bericht van een leerling uit 1 gymnasium. Hij zoekt haar op om het gesprek met haar aan te gaan.

'100 Dagen voor de Klas', donderdag 7 mei om 20.55 uur bij de VPRO op NPO 3.