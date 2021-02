Zorgt het in elkaar zetten van een Ikea-kast steevast voor ruzie?

In de nieuwe aflevering van 'Da's Liefde!' daagt Jens Dendoncker weer een hoop moedige Vlamingen uit voor experimenten rond de heerlijke, maar soms ook pijnlijke liefde.

Dé relatietest der relatietesten: samen een Ikea-kast in elkaar vijzen. Blijkt namelijk dat 1 op 5 koppels hierbij ruzie maakt. Heeft de duur van een relatie invloed op de stress die daarmee gepaard gaat? Jens en zijn vriendin Lauren gaan de uitdaging aan samen met Tine Embrechts en Guga Baúl, en Filip Peeters en An Miller. De koppels krijgen 1u de tijd om de 'Liatorp' kast, oftewel 'The Divorce Maker' in elkaar te steken. Welke koppel wil achteraf lief, leed én kleerkast nog met elkaar delen?

Schoonouders, we zijn het niet altijd met ze eens, maar om conflicten te vermijden, zeggen we ook niet altijd wat we denken. Gevolg: onderhuidse spanningen en stress. En dat kan minstens 1 op 4 Vlamingen bevestigen. Lisa en haar schoonmoeder Marina hebben niet de beste band, dus onderwerpt Jens hen aan een experiment. Zeggen ze voor één keer eerlijk wat ze écht bij elkaar voelen? En helpt het ook om de spanningen weg te nemen en de band te versterken?

Is het terecht dat 79% van de jongeren niet meer naar z’n grootouders belt om hun relationele shizzle op te lossen? Of hebben Ria (74), Raymond (72), Willy (80) en Elise (86), samen goed voor 311 jaar levenservaring, de jeugd toch nog iets bij te brengen over de liefde? Callcenter Zonnewende to the rescue! Want ook zij hebben in hun jonge tijd advies gekregen, de ene al wat meer dan de andere.

Een verrassing hou je maar beter geheim. Voor al de rest heeft Jens één goede raad: stoppen met liegen lucht op! Toch doen we het allemaal zo’n 9 keer per dag of bijna 70 keer per week, da’s een hoop bullshit bij elkaar... Ook in deze aflevering nodigt Jens enkele koppels uit in zijn geïmproviseerde biechtstoel om grote en minder grote leugens aan elkaar op te biechten. Gaan ze heen in vrede?

De afleveringen van 'Da's Liefde!' zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.

'Da's Liefde!', zaterdag 27 februari om 20.25 uur bij VTM.