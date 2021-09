Zondag in 'Telefacts': hoe pikken slachtoffers en nabestaanden van terroristische aanslagen draad weer op?

20 jaar na de aanslagen van 9/11 werd er de voorbije week uitgebreid stilgestaan bij de slachtoffers én bij de mensen die het overleefd hebben. Sinds die tijd zijn er in de hele wereld meer dan 13.000 terroristische aanslagen gepleegd.

Daarbij zijn meer dan 316.000 doden gevallen en meer dan 434.000 gewonden. Zij kampen vaak met lichamelijke letsels, maar ze hebben ook mentale kwetsuren opgelopen. Ze rouwen om een partner, verloren hun job of hun huis, worden gekweld door angstaanvallen... En toch moeten ze hun leven weer op de rails krijgen. Hoe doen ze dat? Enkele slachtoffers en nabestaanden van terroristische aanslagen (Bataclan, Maalbeek, luchthaven Zaventem en New York) vertellen dat zelf in 'Telefacts'.

De documentaire werd gemaakt in samenwerking met Together Stronger, een Europees initiatief. Omdat er nog honderden overlevenden van de aanslagen in Brussel wachten op de afronding van hun dossier, zijn ze zelf een donatiecampagne gestart om het hoofd financieel boven water te kunnen houden.

