Zo kreeg Martien Meiland te horen dat hij terug opa werd

Maxime Meiland maakte er nooit een geheim van dat ze graag een zusje of broertje wou voor dochtertje Claire. Tijdens de opnames leerde ze cameraman Leroy kennen, een zwangerschap kondigde zich snel aan.

Ondertussen is Maxime recent bevallen van dochter Vivé! En heeft Claire er een zusje bij.

In een nieuwe aflevering van 'Chateau Meiland' op Play5 zie je hoe Maxime en Leroy dit heuglijk nieuws aan Martien en Erica vertellen. Samen smeden ze een plannetje om dit fantastische nieuws te delen en daar hoort natuurlijk taart bij.

'Wat goeeeed! Ik vind dit zo leuk!'. Een geëmotioneerde Martien en Erica zijn helemaal in de wolken. Maxime had al een dochter uit een vorige relatie, Claire krijgt er dus een broer of zus bij. Een goede reden voor een klein feestje bij de Meilandjes, ook Maxime's zus Montana en haar vriend moeten nog op de hoogte worden gebracht.

'Chateau Meiland', donderdag 30 september om 20.35 uur op Play5.