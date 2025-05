Zit er een levende struisvogel in de boxen van Jeroom? 'Ik ben doodsbang!'

Wesley Sonck en Pedro Elias staan nog altijd stevig aan kop in de ranking van Kamp Jeroom, maar in de voorlaatste aflevering heeft Jeroom geduchte tegenstanders uitgenodigd.

Beste vrienden Manu Van Acker en Charlotte Sieben, broers Average Rob en Arno The Kid en moeder en zoon Ingeborg Sergeant en Robin Keyaert strijden om de overwinning in Jerooms parkeergarage.

'Struisvogel of stagiair' is een opdracht die voor zich spreekt, want de kandidaten worden geblinddoekt in hun garageboxen gedropt en moeten zo snel mogelijk te weten komen of er een stagiair of een struisvogel rondloopt in de box. 'In twee boxen zit een stagiair, in de derde een levende struisvogel. Wees gerust, zowel de struisvogel als de stagiair zijn redelijk tam', verklaart Jeroom.

In een andere opdracht zal een persoon via een glijbaan het bad in plonzen. Het is aan de kandidaten om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk water op de vloer terechtkomt. ​ Vervolgens treffen de kandidaten een muur van cactussen aan met aan de overkant een hoop ballonnen. Aan hen om zoveel mogelijk ballonnen aan hun kant te krijgen zonder ze te laten ontploffen.

'Kamp Jeroom', donderdag 15 mei om 21.15 uur op Play4 en GoPlay.