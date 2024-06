Zijn gamers echte atleten? 'Ze Zeggen Dat' zoekt het uit

Ze zeggen dat je niet altijd moet geloven wat anderen zeggen. Maar wat moet je dan wel geloven? Dina en Andy zoeken het uit in een nieuwe aflevering van 'Ze Zeggen Dat'.

Daarin sturen Dina en Andy twee mystery shoppers op pad om te onderzoeken of je echt alles kunt kopen met ecocheques, trekken ze samen met comedian Jan Jaap van der Wal de grens over om te vergelijken of Belgen even slim zijn als Nederlanders en komt Andy tijdens een spannende match 'duim tegen duim' te staan met professioneel pokerspeelster Charlotte Van Brabander. Want zijn gamers echte atleten?

Uit een Amerikaanse studie blijkt dat je meer calorieën verbrandt door intensief te gamen dan door te wandelen. Een stelling die voor gamers als muziek in de oren klinkt. Maar klopt het eigenlijk wel? Om dat te onderzoeken, krijgt Andy hulp uit onverwachte hoek. Niemand minder dan Charlotte Van Brabander gooit haar duimen in de strijd tijdens een spannende Esports-match. 'We gaan jullie afmaken!', lacht Charlotte. Tijdens een stevige match meet inspanningsfysioloog dr. Bert Op 't Eijnde van de UHasselt hoeveel calorieën er worden verbrand. Die resultaten vergelijken ze met wat je verbrandt tijdens het wandelen en tijdens het darten. 'Dit is nog nooit onderzocht, dus ik ben geweldig nieuwsgierig', klinkt het bij Bert. Wat leveren de resultaten op?

Zijn ecocheques ook écht ecologisch?

Ecocheques werden ingevoerd als een belastingvrij extraatje, speciaal voor spullen en diensten die goed zijn voor het milieu. Maar zijn ze wel echt zo groen als ze beweren? Om dat te onderzoeken, sturen Andy en Dina twee mystery shoppers undercover op pad met heel veel ecocheques en maar één missie: producten en diensten kopen die zo haaks mogelijk staan op wat je normaal met ecocheques kunt kopen. 'Bijna alle medewerkers zeiden hetzelfde: neem er gewoon een lampje of oplaadbare batterijen bij en je kunt eigenlijk alles kopen', rapporteren de twee mystery shoppers na de eerste test. Maar hoe ver kunnen ze gaan? En lukt het hen om zelfs vliegtuigtickets van Brussel naar Parijs te kopen met ecocheques?

'Ze Zeggen Dat', donderdag 20 juni om 21.10 uur bij VTM.