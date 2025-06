'Ze Zeggen Dat' bezorgt Joris Hessels maandag een kale knikker

Of Dina Tersago in een volgend leven haar geld zal verdienen als kapster valt te betwijfelen, maar op maandag 2 juni zet de presentatrice maar al te graag de tondeuse in de haren van 6 dappere heren.

Zij doen mee aan een experiment: worden ze als kale man minder aantrekkelijk bevonden? Eén van de slachtoffers van dienst is bekende kop Joris Hessels, die een bijna panische angst heeft voor een terugwijkende haarlijn.

Dina lokt Joris met een smoesje naar zijn persoonlijke kapper Suat. Wat de presentator echter niet weet, is dat hij even later een kale knikker aangemeten krijgt. Herkent hij zichzelf nog, eens bekomen van de eerste schok? En hoe reageren vriendin Evelien en BFF’s Viktor Verhulst en Dominique Van Malder?

​​ ​​ ​ ​​ ​​ ​ ​​ ​

Ook een meer wetenschappelijk experiment staat op de planning. 3 Vlaamse mannen laten zich kaal scheren voor de wetenschap, 3 kale kerels ondergaan de omgekeerde transformatie met een toupet. Voor en na hun extreme make-over speeddaten ze met een grote groep vrouwen die punten geven op aantrekkelijkheid en andere parameters. Zo kan 'Ze Zeggen Dat' meten of hun kansen op de datingmarkt even snel achteruitgaan als hun haarlijn. Seksuoloog Wim Slabbinck leidt het experiment in goede banen.

Ook in 'Ze Zeggen Dat' op 2 juni: kan je goedkoper met het vliegtuig gaan shoppen dan met de wagen? En klopt het dat je verder kan rijden met duurdere diesel, of is dat maar een verkooppraatje?

'Ze Zeggen Dat', maandag 2 juni om 20.40 uur bij VTM.