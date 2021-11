Zaterdag slotmoment van 'Lichtpuntjes tegen Kanker' op Eén

Komende zaterdag 27 november is het slotmoment van de Lichtpuntjes-actie van En en Kom op tegen kanker te zien: 'Lichtpuntjes tegen Kanker'. In deze live-uitzending ontvangt presentatrice Siska Schoeters, te midden van duizenden lampionnen, enkele gasten die te maken kregen met kanker.

Allemaal hebben ze een verhaal over wie voor hen een lichtpuntje is (geweest) en hen door moeilijke tijden heeft geholpen. Zo vertellen Lindsey en Ashley over hun zus Kelly, een jonge mama en verpleegster die in 2019 de diagnose van een aggresieve vorm van leukemie kreeg. Ze werd onmiddellijk behandeld, maar is vorig jaar helaas overleden. Daarom wilden haar twee zussen graag vrijwilligers worden voor de Lichtpuntjes-campagne. Ze delen hun verhaal bij Siska.

Nog in de uitzending verrast MNM-DJ Robin Keyaert in een filmpje Chelsea, de zus van Kiana. Robin ging voor 'Lichtpuntjes tegen Kanker' op bezoek bij een vakantiekamp voor kinderen met kanker. Daar ontmoette hij Kiana (17), die kanker had en nu in remissie is. Haar zus Chelsea (25) is haar steun en toeverlaat, haar lichtpuntje. Via Robin krijgt Chelsey een lied cadeau als bedankje voor haar onvoorwaardelijke steun.

En er is nog een muzikaal eerbetoon: Portland brengt een nummer tijdens het slotmoment. Op het einde van de uitzending worden alle lampionnen aangestoken om zo het Grootste Lichtpunt tegen Kanker te vormen, ook dit wordt muzikaal ondersteund door de band.

'Lichtpuntjes tegen Kanker', zaterdag 27 november om 19.40 uur op Eén.