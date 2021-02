Zaterdag nieuwe Nomaden-reportage 'Atra' in 'Vranckx'

Alexandro Yaramis (22) groeide op in Vlaanderen, maar hij heeft Assyrische roots. Samen met twee vrienden reist hij naar het zuidoosten van Turkije. In zijn reportage 'Atra', wat staat voor land, wil hij alles te weten te komen over de christelijke minderheid, de wortels van zijn familie.

Tijdens de eerste wereldoorlog werden in het toenmalige Ottomaanse rijk miljoenen christenen gedood, onder hen ook Assyriërs. 'Meer dan honderd jaar later blijft de Assyrische minderheid overeind', zegt Alexandro. 'De bouw van een nieuwe kerk in het dorp van mijn vader, onder het bewind van president Erdogan, was voor mij de aanleiding om naar daar te trekken.'

Een makkelijke reis was het zeker niet. 'Sinds de laatste diaspora van Assyriërs, ongeveer 30 jaar geleden, is het conflict tussen de Turkse staat en de PKK nog steeds gaande. En dat voel je hier enorm, overal kwamen we checkpoints tegen en zwaarbewapende soldaten.'

Sommige nederzettingen veranderen in verlaten spookdorpen. 'Maar ondanks het gevaar keren vele Europese Assyriërs terug naar hun dorpje. Ze bouwen zelfs aan een toekomst. Er worden huizen gebouwd, straten worden vernieuwd en ze krijgen staatssteun.'

Een reportage van Alexandro Yaramis in samenwerking met Marcel Top en Louis Delbarre © 2021. Met steun van het Fonds Pascal Decroos.

'Vranckx en de Nomaden: Atra', zaterdag 20 februari om 20.10 uur op Canvas.