Zaterdag in 'Vranckx & de Nomaden': Thank God I'm in Europe

Wat drijft vrouwen en meisjes om weg te vluchten uit landen als Eritrea en EthiopiŽ? Wat hebben ze meegemaakt en waarom willen ze zo graag naar Engeland? Nomaden Saar Van Eyck en Caroline Van Gastel draaiden een reportage in het 'Sister's House', een nachtverblijf voor vrouwelijke vluchtelingen in Brussel. Caroline was er een jaar lang vrijwilligster.

De jonge vrouwen die er verblijven, zijn getraumatiseerd door wat ze hebben meegemaakt. Elke avond staan ze met velen aan te schuiven bij het Sister’s House om een bed te bemachtigen voor de nacht. Ze kunnen er even uitrusten en zelf eten maken.

Segen is 22 jaar en komt uit Ethiopië. Ze zit onder de brandwonden van sigaretten. Ze was twee jaar lang slaaf bij milities in Libië. Toen ze vrij kwam, trok ze verder naar Italië. Haar boot zonk en ze zag honderden lijken in de Middellandse zee drijven. Nu zit ze vast in Brussel na de afwijzing van haar asielaanvraag in Frankrijk. 'Ik wil alleen papieren', zegt ze. 'Daarna kan ik sterven.' Ze wil naar Engeland, haar laatste hoop.

Inez komt uit Eritrea en is 23 jaar. Ze probeert bijna elke dag naar Engeland te geraken. Illegaal, op een vrachtwagen. 'Ik heb een week buiten op straat geslapen. Het is koud en het regent. Nu ben ik ook ziek. Maar wat moet ik doen? Ik blijf proberen.'

'Het zijn mooie, jonge vrouwen, soms nog minderjarig', zeggen Saar en Caroline. 'Ze verzorgen zich goed als ze even in het Sister’s House terecht kunnen. Ja, ze zijn zelfs heel modebewust en koket. Ze zijn heel gelovig, meestal christelijk orthodox, en halen kracht uit het geloof. Maar ook uit het samenzijn met andere vrouwen want ze leven in een wereld zonder een greintje menselijkheid en hebben elkaar nodig om te overleven. Dat speelt zich allemaal af onder onze neus maar de meesten van ons zien het niet.'

Voor de duidelijkheid voegen ze eraan toe: 'De reportage werd gemaakt voor de lockdown begon. Sindsdien is de situatie voor de vluchtelingen nog moeilijker geworden. De overeenkomst tussen de gemeente Elsene en het Burgerplatform voor het Sister’s House waar wij filmden, liep ten einde op 15 maart. Na lang zoeken kan het Sister’s House nu van maart tot september terecht in een medisch centrum in Brussel dat zijn ruimtes ter beschikking stelt aan het Burgerplatform. Dan zal er weer een nieuwe locatie moeten gevonden worden. Op dit moment zitten er een dertigtal jonge vluchtelingen in lockdown 24 uur op 24. Er zijn geen vrachtwagens die nog de grens over mogen naar Engeland. Er is nu een dubbel aantal vrijwilligers per dag om het Sister House draaiende te houden. Er moet voor veel meer eten gezorgd worden en dus zijn ze op zoek naar meer donaties. Wat is de toekomst van deze jonge vrouwen in de huidige politieke situatie? In het Post Corona tijdperk? Wat is de toekomst van de jonge mannen die in het nachtverblijf voor mannen zitten? Wat met de vluchtelingen die op straat zitten?'

Een reportage van Saar Van Eyck en Caroline Van Gastel © 2020

'Vranckx en de Nomaden', zaterdag 6 juni om 20.10 uur op Canvas.