Zaterdag in 'Nachtwacht': Moeten we gevangenissen afschaffen?

Drie gasten. Een uitdagende stelling over een belangwekkende kwestie. En Jan Leyers. Met die ingrediŽnten probeert 'Nachtwacht' klaarheid te scheppen en uitwegen te vinden temidden van de stortvloed aan problemen en opinies die we vandaag over ons heen krijgen.

In de derde aflevering van het nieuwe seizoen gaat het over ons gevangenissysteem.

Filosofe Farah Focquaert wil gevangenissen afschaffen. Alleen wie een gevaar is voor de maatschappij mogen we nog opsluiten en dan niet in de huidige mastodonten maar in kleine instellingen die op rehabilitatie zijn gericht. Want de kans dat je beter uit een gevangenis komt, is zo goed als onbestaande. Een crimineel leert er bij wijze van spreken eerder om een betere crimineel te zijn. Bovendien kiezen mensen niet vrij om crimineel te worden. We zijn overgeleverd aan genetica en andere factoren.

Focquaert gaat in de debat met Hans Meurisse. Hij stond 12 jaar lang aan het hoofd van ons gevangeniswezen en vindt gevangenissen noodzakelijk voor de veiligheid van onze samenleving. Volgens hem doen onze gevangenissen het helemaal zo slecht niet, al moet de re-integratie beter.

Geertjan Zuijdwegt schuift als derde gast mee aan tafel. Hij doceert aan de faculteit theologie van de KULeuven en werkt als geestelijk begeleider in de gevangenissen van Mechelen en Leuven. Hij coördineert een Europees initiatief om tot menselijke gevangenissen op kleine schaal te komen.

Jan Leyers leidt het gesprek in goede banen.

'Nachtwacht', zaterdag 15 februari om 22.05 uur op Canvas.