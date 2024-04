Zaterdag een nieuwe Nomaden-reportage in 'Vranckx': Achter het rookgordijn

Aan de rook kan je niet ontsnappen als je in het droogseizoen door Bolivia rijdt. Links en rechts verbranden mensen hun vuilnis en hun velden. Vuur wordt hier dan ook al eeuwenlang als landbouwtechniek toegepast, en dat loopt steeds vaker uit de hand.

In 2023 brandt er in heel het land maar liefst 3.3 miljoen hectare af. Bossen en graslanden die moeten wijken voor de uitbreiding van de landbouwgrens. Maar achter die cijfers gooit economische en sociale ongelijkheid slechts olie op het vuur. Nomade Anneleen Ophoff bezoekt inheemse gemeenschappen die door de jaarlijkse branden omringd worden, volgt vrijwillige brandweerlieden bij hun bluspogingen, praat met boeren over de balans die zij opmaken en onderzoekt een web van illegale landhandel als politiek steekspel.

