Zach speelt een gevaarlijk spel in 'Temptation Island'

Foto: VIJF - © SBS Belgium 2020

De temperatuur in beide resorts loopt op, en ook het nieuwe koppel ondervindt aan den lijve dat 'Temptation Island' overleven geen makkelijke opdracht is. 'Fuckboy ben je niet voor even, maar voor het leven', zo luidt het motto van Zach.

En Zach, die zoekt steeds meer het gezelschap op van verleidster Romee, 'ik denk wel dat mijn vriendin boos gaat worden', zegt hij beslist.

Ook Arda is niet weg te slaan van Eline: 'Al die feromonen in u lichaam ontploffen na een tijd.'

In het vrouwenresort begint ook Elke zich meer te ontspannen en dit dankzij verleider Matthieu. Matthieu: 'ik stond gisteren lekker te dansen met Elke, maar de volgende stap is toch lekker in bed dansen.'

Karim twijfelt over zijn relatie: 'De manier waarop hij praat over haar, Roshina lijkt verleden tijd', aldus Cheyenne. Het vertrouwen van de partners in elkaar wordt stevig op de proef gesteld, want de gevreesde gong zaait twijfel en verwarring. Cheyenne: 'In deze villa zijn de verleidsters nu wel de baas.'

'Temptation Island', vrijdag 17 april om 20.35 uur op VIJF.