Yaro ontmoet zijn celebrity crush Laura Tesoro in 'The Voice van Vlaanderen'

vrijdag 6 maart 2026
Foto: VTM - © DPG Media 2026

Vanavond waagt Yaro zijn kans in 'The Voice van Vlaanderen' en daar heeft hij een dubbele motivatie voor. Hij zingt vooral als eerbetoon aan zijn overleden mama, maar ziet ook een droom in vervulling gaan nu hij zijn 'celebrity crush' Laura Tesoro gaat ontmoeten.

'Eindelijk! Ik mag niet te hard fanboyen, straks gaat ze me raar vinden', lacht Yaro. Maar verovert hij ook een plekje in Laura’s team?



'The Voice van Vlaanderen', vrijdag 6 maart om 20.40 uur bij VTM en nu al te bekijken met VTM GO+.


The Voice van Vlaanderen op tv
Vrijdag 6 maart 2026 om 20u40  »
VTM
De Blind Auditions gaan onverstoord verder. Koen, Laura, Mathieu en Joost luisteren naar het onbekende talent. Verschillende kandidaten imponeren vanaf de eerste noot en de strijd tussen de vier coaches wordt er alleen maar intenser door.
Zaterdag 7 maart 2026 om 17u05  »
VTM
De Blind Auditions gaan onverstoord verder. Koen, Laura, Mathieu en Joost luisteren naar het onbekende talent. Verschillende kandidaten imponeren vanaf de eerste noot en de strijd tussen de vier coaches wordt er alleen maar intenser door.

