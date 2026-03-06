Yaro ontmoet zijn celebrity crush Laura Tesoro in 'The Voice van Vlaanderen'

Vanavond waagt Yaro zijn kans in 'The Voice van Vlaanderen' en daar heeft hij een dubbele motivatie voor. Hij zingt vooral als eerbetoon aan zijn overleden mama, maar ziet ook een droom in vervulling gaan nu hij zijn 'celebrity crush' Laura Tesoro gaat ontmoeten.

'Eindelijk! Ik mag niet te hard fanboyen, straks gaat ze me raar vinden', lacht Yaro. Maar verovert hij ook een plekje in Laura’s team?

'The Voice van Vlaanderen', vrijdag 6 maart om 20.40 uur bij VTM en nu al te bekijken met VTM GO+.