Wouter fietst dinsdag terug naar Noord-Macedonië

Langs machtige rivieren en bergen waait de wind naar KorcŽ, waar Wouter op de Vlaamse moeder Theresa stoot. Hij slaapt in een voorraadkast maar leert vooral een uitzonderlijke dame met een nog uitzonderlijker verhaal kennen.

Vervolgens fietst hij naar het meer van Ohrid waar hij per ongeluk een verboden vis proeft en de grens oversteekt, terug naar Noord-Macedonië. In Ohrid zelf neemt een mengeling tussen Elvis en Popeye hem mee voor een boottochtje waarna hij, onder een loden zon, verder rijdt richting Prilep. Daar springt, naast de ooievaars, de tabaksteelt in het oog. Wouter krijgt het verhaal van boer Mende en stuit de dag erna op Biljana die door de Verenigde Naties is uitgestuurd om de boeren herop te voeden. Het blijft bloedheet, de dag eindigt in Valandovo bij 35 graden.

'Met de Wind Mee', dinsdag 3 juni om 20.40 uur op VRT 1.