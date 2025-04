Wouter fietst dinsdag flink door naar de Dinarische Alpen

Wouter steekt de grens over naar BosniŽ waar zijn eerste ontmoeting al meteen een bizar bezoek aan een 'moving house' oplevert.

De volgende dag stuurt de wind hem oostwaarts richting Gradačac en ontmoet hij Jasna die een bijzondere link heeft met … Balegem, Oost-Vlaanderen. De Dinarische Alpen laten de eerste keer hun tanden zien wanneer Wouter naar Zavidovici fietst, maar het zijn vooral de tanden van twee bruine beren die hem de schrik van zijn leven bezorgen. Bij het ontbijt voor zijn tentje in Han Pijesak besluit Wouter om de wind te negeren en naar Srebrenica te rijden om er van een bevoorrechte getuige te horen wat daar precies gebeurd is. De dag eindigt in de B&B van Rob, een Nederlander die als blauwhelm dezelfde horror heeft meegemaakt en die zijn moeilijke verhaal deelt.

'Met De Wind Mee', dinsdag 29 april om 20.40 uur op VRT 1.