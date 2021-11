Woensdag in 'Sabena': Een klasse(n)maatschappij

De stewardess is in de jaren '70 hét uithangbord van elke vliegtuigmaatschappij. Bij Sabena is dat niet anders. Deze derde aflevering gaat in op de aantrekkingskracht van een job in de luchtvaart op dat moment. Maar stewardessen getuigen ook over de problemen waarmee ze gecontronteerd werden.

Voor vrouwen was het toen niet vanzelfsprekend om lange tijd weg te zijn van huis. 'We waren allemaal jonge twintigers en hadden thuis allemaal een lief. Maar meestal raakte het snel uit. Die mannen konden het dan niet verkroppen dat we zo vaak weg waren.'

'Er waren piloten die niet met een vrouw naast zich wilden vliegen', zo vertelt piloot Anne-France Gorremans.

Het uniform van de stewardess is een toonbeeld van vrouwelijkheid. Maar soms zorgt een kort rokje ervoor dat passagiers zich gaan misdragen. Zo blijkt uit enkele getuigenissen over ongewenste intimiteiten aan boord. Stewardess Cécile Gosez liet die voorvallen niet ongestraft. 'Een knie naar boven daar waar het moet en het gebeurt geen tweede keer.' De aflevering brengt ook hulde aan enkele stewardessen die eind jaren ’60 opkwamen voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen.

Nog moeilijker verging het vrouwen die piloot wilden worden. Het is al 1984 wanneer vrouwen voor het eerst worden toegelaten op de luchtvaartschool. Sabena’s eerste vrouwelijke piloot Anne-France Gorremans herinnert zich die eerste onwennige jaren. 'Er waren piloten die niet met een vrouw naast zich wilden vliegen. Ze zegden me dat mijn plaats vanachter was. Bij de stewardessen.' Toch primeren ook bij haar de mooie herinneringen.

De sky is the limit

In de jaren zeventig staat Sabena garant voor klasse en luxe aan boord. Vliegen is nog exclusief en wie zich een ticket in eerste klasse kan veroorloven wordt in de watten gelegd. Stewardessen getuigen over de uitgebreide bediening aan boord, waarbij enkel het beste goede genoeg is. Ook in de Sabena Vip Lounge is het één groot feest.

Donderwolken

Maar eind jaren zeventig komen de eerste verhalen over zware financiële verliezen. De democratisering van de luchtvaart zorgt ervoor dat Sabena zich in een onbekende markt begeeft. Tickets worden goedkoper, maar stoelen in de gloednieuwe Jumbo blijven vaak onbezet. Sabena heeft moeite om haar lijnen rendabel te houden. En de overheid moet de verliezen steevast bijpassen. Aan de top van het bedrijf heerst immobilisme. 'Veel mensen hebben lang gedacht dat ze deel uitmaakten van de overheid en dat hen niets kon overkomen', zegt reclame-verantwoordelijke Louis Olivier. Maar diezelfde overheid begint het Belgische kroonjuweel als een blok aan het been te zien.

'Sabena', woensdag 17 november om 21.20 uur op Canvas en VRT NU.