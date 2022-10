Woensdag in 'Pano': Stad tegen stort

Brussel moet een stuk netter worden. Lokale politici geven dat signaal in 'Pano' deze week. Netheid is een probleem voor het imago van de hoofdstad.

Bevoegd minister Alain Maron: 'Neen, ik ben niet tevreden met hoe het is. Er zijn veel investeringen gedaan door de gemeentes en het gewest, maar het resultaat is niet bevredigend.'

'Pano' gaat na wat gemeentes en gewest doen, spreekt met straatvegers en bewoners. Velen wijzen op een gebrek aan burgerzin. Ligt het aan een gebrek aan repressie of aan een gebrekkige inrichting van de openbare ruimte?

Over één ding is iedereen het eens: een vuile openbare ruimte leidt tot verloedering of onveiligheid. En dat willen burgers en beleid te allen prijze vermijden.

Wat staat er in de weg van een netter Brussel?

Reportage: Stef Meerbergen en Victor Van Driessche

​Eindredactie: Pascal Seynhaeve en Sara Van Boxstael

'Pano – Stad tegen stort', woensdag 12 oktober om 21.30 uur op Eén en in de app van VRT NWS.