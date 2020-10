Woensdag in 'Pano': Hoe coronaproof is ons secundair onderwijs?

Corona heeft de pijnpunten van het secundair onderwijs op scherp gezet. De digitalisering gaat gewoon niet snel genoeg. In LAB, een secundaire school in Puurs kiezen ze radicaal voor digitaal.

'Onderwijs is vrijheid in Vlaanderen, maar scholen maken van die vrijheid te weinig gebruik', legt directrice Kristien Bruggeman uit.

De ploeg van 'Pano' filmt vanaf de lockdown tot vorige week in 4 secundaire scholen, verspreid over Vlaanderen en Brussel. 'Wij blijven open tot juni', zegt de directeur van Don Bosco in Sint-Pieters-Woluwe resoluut. 'Wij hebben hier kwetsbare leerlingen, als we sluiten gaat hun sociaal welzijn er té veel op achteruit.' Ook hier trekt men volop de digitale kaart.

Kan corona een kans zijn om ons onderwijs los te breken uit de vastgeroeste structuren? 'Het virus heeft uiteraard ook de papperasserij niet verminderd', zegt Mannu Wuyts van het Sint-Annuntia instituut in Wijnegem. 'Pano' gaat het gesprek aan met verschillende leerkrachten én directeurs met een duidelijke visie. Een visie die niet altijd blindelings de richtlijnen volgt.

De reportage werd gemaakt door Emilie Légère en Liesbeth Indeherberge. Eindredactie: Sara Van Boxstael en Pascal Seynhaeve

'Pano', woensdag 21 oktober om 21.25 uur op Eén.