Woensdag in 'Pano': Geweld geoorloofd?

Woensdag zoomt 'Pano' in op politiegeweld. Het reportageprogramma onderzoekt enkele getuigenissen van politiegeweld dat buitensporig lijkt, gaat mee op patrouille in Anderlecht, en vraagt context aan criminologe Sofie De Kimpe (VUB) en Paul Jacobs, leraar aan de Brusselse politieschool.

Het is wettelijk bepaald wanneer en hoe politiemensen geweld mogen inzetten. Pano onderzoekt getuigenissen van politiegeweld dat buiten proportie lijkt, en waar zelf gefilmde beelden van bestaan. Zoals het verhaal van twee zestienjarige jongens in Antwerpen. De ene kreeg een plotse vuistslag van een politieman en viel bewusteloos neer. Zijn vriend wordt ondertussen tegen de grond in bedwang gehouden: 'Dan slepen ze jouw beste vriend voor jouw ogen weg, terwijl die knock-out is gegaan. Op dat moment ga je uit van het ergste. Ja, op dat moment dacht ik dat hij dood was.'

'Pano' onderzoekt ook de rol en het effect van gsm-beelden op de politie. Hoe reageert de politie op smartphones die altijd in de buurt lijken te zijn? Zo is de 25-jarige Abdel er zeker van dat het filmen in zijn geval een reactie heeft uitgelokt bij de politie: 'En dat heeft hen uit hun tent gelokt om mij dan zo agressief te behandelen. Van: 'Oké, gij wilt ons filmen? Oké, dan gaan wij u wat hardhandig aanpakken'.' En dan is er ook nog het verhaal van Samer, bij wie de camera al liep nog voor er sprake was van buitenproportioneel geweld. Hij vraagt zich af wat er zou gebeurd zijn als hij geen bewakingscamera’s in zijn restaurant zou hebben gehad.

'Pano' gaat ook mee op patrouille in de Brusselse gemeente Anderlecht, waar Jurgen De Landsheer korpschef is. 'Het is niet zeer bemoedigend om op dit moment als politieman of politievrouw in Brussel op straat te lopen. Het blijven ook mensen die misschien gedurende een half uur, een uur, uitgedaagd, bespuwd en beschimpt worden. Op een bepaald moment moet je overgaan tot actie.' En wat moet je doen als je als zestienjarige het slachtoffer bent van ongeoorloofd politiegeweld, maar er geen beelden van bestaan? En 'Pano' vraagt context aan criminologe Sofie De Kimpe (VUB) en Paul Jacobs, leraar aan de Brusselse politieschool.

Reportage: Liesbeth Indeherberge

Eindredactie: Pascal Seynhaeve en Sara Van Boxstael

'Pano', woensdag 3 maart om 21.25 uur op Eén.