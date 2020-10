Woensdag in 'Pano': De Perfecte Storm

'Ik denk dat er veel niet geweten is', zegt Kim. 'Ik denk van niet', antwoordt haar stiefpapa. Het is opvallend hoe corona de online twijfel n desinformatie voedt, als nooit te voren. Wat is online waar en wat niet?

In het gezin van Caitlin is dit dé vraag vandaag. Voor corona waren Caitlin en haar grootmoeder heel close, vandaag duwen de complottheorieën een serieuze wig tussen beiden.

VRT NWS-expert Tim Verheyden onderzoekt voor 'Pano' hoe er vandaag online en via sociale media volop verwarring wordt gezaaid. Ons onderzoek brengt ons bij een belangrijke Vlaamse Facebookgroep die 'hun waarheid' actief verspreidt op sociale media. Feiten worden soms verdraaid én voor duizenden volgers verspreid. 'Pano' brengt in kaart hoe die ene groep wordt aangestuurd.

Wat kunnen daarvan de gevolgen zijn? Volgens Geert Meyfroidt, de bekende intensivist van de KU Leuven is het goed dat veel mensen bezorgd zijn, maar ze mogen zich niet baseren op manifest foute informatie. Filosoof Maarten Boudry en onderzoekster naar online subculturen Nathalie Van Raemdonck waarschuwen voor een 'infodemic' en houden een pleidooi voor 'echt' kritisch denken.

Een reportage van Tim Verheyden, Filip Lenaerts en Victor Van Driessche. Eindredactie: Pascal Seynhaeve en Sara Van Boxstael.

'Pano: De Perfecte Storm', woensdag 28 oktober om 21.30 op Eén.