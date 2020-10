Woensdag in 'Pano': De Grote Maskerade

Mondmaskers, vandaag zijn ze ingeburgerd en draagt nagenoeg iedereen ze, maar bij het begin van de pandemie waren er té weinig en dat had zware gevolgen.

Er kwamen alarmerende tekorten in ziekenhuizen, woonzorgcentra en bij de hulpdiensten. Zeldzame maskers werden gerantsoeneerd. Zorgwerkers getuigen over de chaos. 'Ik werd in maart bekeken als een dramaqueen omdat ik een mondmasker durfde te dragen in mijn wzc. Ik werkte verder zonder, tegen beter weten in. Zo had ik het gevoel dat er met levens werd gespeeld, ook met het mijne want ik raakte besmet. En toen ik het aanklaagde, verloor ik mijn job.'

Ons land was totaal niet voorbereid op deze pandemie. Nochtans was dat ooit anders. 'Pano' kijkt terug tot 2006. Toen had de Belgische regering een volwaardig pandemieplan en een strategische stock met tientallen miljoenen maskers op voorraad.

De militair die de stock beheerde, vertelt: 'Begin 2018 was de kazerne bijna volledig verkocht. De Minister van Volksgezondheid moest een oplossing vinden om ze opnieuw te stockeren. En jammer genoeg werd er blijkbaar besloten om ze te vernietigen.'

'Pano' onderzoekt of er nog sporen zijn van die strategische stock. Waren de vernietigde maskers echt allemaal slecht? De resultaten van onze tests leggen we voor aan de belangrijkste hoofdrolspelers.

'Ik wil gerust mijn politieke verantwoordelijkheid nemen, maar niet over het operationele. Niet over alle fouten en cours de route. Mocht ik dat met drie departementen moeten doen, dan zou ik ook de kazernes kunnen gaan dweilen', legt oud-Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) uit. 'Pano' reconstrueert: hoe is het zo fout kunnen lopen? En wie neemt hiervoor verantwoordelijkheid?

Dit is een reportage van Tom Van de Weghe en Luc Pauwels. Eindredactie: Pascal Seynhaeve en Sara Van Boxstael.

'Pano: De Grote Maskerade', woensdag 7 oktober om 20.25 uur op Eén.