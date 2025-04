Woensdag in 'Mijn Jeugdrechter': Haytham

Haytham is 14 wanneer hij omwille van feiten die hij gepleegd heeft bij de jeugdrechter in Gent terecht komt. Wanneer hij voor de derde keer feiten pleegt, plaatst jeugdrechter Mieke Dossche hem in de gesloten gemeenschapsinstelling De Grubbe in Everberg.

Feiten zal hij niet meer plegen daarna, maar hij blijft tot zijn 18 onder toezicht van de jeugdrechter. Phara de Aguirre neemt Haytham terug mee naar de jeugdrechtbank. Daar vertelt hij zijn jeugdrechter wat de echte redenen waren voor zijn rebelse jeugd.

'Mijn Jeugdrechter', woensdag 9 april om 21.20 uur op VRT Canvas.