Woensdag in 'Durf te Vragen': 'Wat is een sikh eigenlijk?'

'Wat is een sikh eigenlijk? Waar komen sikhs vandaan? En waarom hebben ze altijd lange haren en baarden?'. Deze en nog veel meer vragen krijgen de getuigen van deze week voorgeschoteld in de 'Durf te Vragen'-studio.

Amar en Mani, Supanjit, Leena, Rabinder, Jaspreet, en Kamaljit en Joy leggen uit wat het sikhisme voor hen betekent in hun dagelijks leven.

In België leven naar schatting 20.000 sikhs. De grootste sikh gemeenschap woont in Sint-Truiden. Daar gaat Siska samen met Pritty naar de gurdwara (gebedshuis) om een viering bij te wonen. Ze wacht de zeventienjarige Ansh op aan school en bezoekt de nachtwinkel van haar ouders.

De getuigen

Amar (24) en Mani (22)

Amar en Mani zijn tweede goede vrienden en studeren samen aan de universiteit van Hasselt. Ze zijn beiden student-ondernemers en kennen elkaar al vanaf het eerste middelbaar. Ze zijn van Indische origine en hechten belang aan hun geloof. Ze hopen een voorbeeld te kunnen zijn voor (sikh-)jongeren die in België willen ondernemen.

Jaspreet en Kamaljit

Kamaljit is geboren in India en in 1996 naar België verhuisd. Toen hij in 2003 met Jaspreet trouwde, is zij hem gevolgd. Samen heeft het koppel verschillende zaken: een nacht- en dagwinkel, een carwash en een frituur. Ze werken erg hard om hun kinderen een goede toekomst te geven en hen te laten verder studeren.

Joy – 30 jaar

Joy is 30 jaar, houdt zich bezig met rapmuziek en het schrijven van poëzie. Hij geeft zijn passie door aan kinderen en jongeren in workshops. Zijn vader was een sikh, zijn moeder is katholiek. Hij heeft altijd een religieuze vrijheid gekregen van zijn ouders maar toen zijn papa overleed, is hij zich gaan verdiepen in het sikhisme dat vandaag een heel belangrijke rol in zijn leven speelt.

Leena – 42 jaar

Leena - haar Indische naam is Kamalpreet - woont al twintig jaar in België. Ze is naar hier verhuisd omdat ze uitgehuwelijkt was aan een man die al in België woonde. Leena en haar man baten dag- en nachtwinkels uit. Leena is een sikh maar volgt de regels van het sikhisme niet super strikt.

Pritty - 32 jaar

Pritty werkt voor de Vlaamse Overheid op het agentschap binnenlands bestuur. Ze is politiek actief in Sint-Truiden, is er raadslid, heeft een eigen vrouwenvereniging en geeft inburgeringscursus. Pritty, Indische naam Palwinder, werd geboren in India maar ging samen met haar gezin haar vader achterna, die naar België gekomen was als politieke vluchteling. Pritty is erg fier dat ze sikh is en gaat wekelijks naar het gebedshuis, de gurdwara.

Rabinder

Rabinder is afkomstig uit Punjab India en kwam in 1989 naar België. Op dat moment was er politieke onrust in India. Hij besloot om hier zijn studies, als werkstudent, opnieuw te doen en haalde opnieuw een diploma in de chemie. Sindsdien werkt hij bij een Japans bedrijf in Balen, maar daarnaast baat hij ook nog een populaire nachtwinkel en Indiaase take-out uit in Turnhout. Volgens Rabinder is het sikhisme meer dan een religie. Het is in de eerste plaats een manier van leven.

Supanjit (13) en Anschpeet (17)

Anschpreet en Supanjit zijn broer en zus. Anshpreet zit in haar laatste jaar in het middelbaar, ze houdt van zwemmen, badminton en freestyle dance. Haar broer Supanjit speelt badminton en basketbal en studeert Latijn. Ze zijn religieuze sikhs en beiden geboren in België. 'We voelen wel nog steeds dat we van vreemde afkomst zijn. Maar dat geeft ons net de kracht om steeds verder te gaan. We voelen ons wel echt welkom in België.'

