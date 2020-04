Wim Lybaert vertrekt opnieuw met de Columbus richting het toeval

Vanaf 30 april trekt Wim Lybaert opnieuw de wijde wereld in. En de Columbus gaat verder. Letterlijk. Want dit seizoen zorgt elke bestemming voor een nieuwe start. Waar de ene reis eindigt, vertrekt de andere met een volgende gast.

Zo wordt niet alleen de bestemming door het toeval bepaald, ook de start van elke reis ligt deze keer in de handen van het lot.

De omgeving wordt dan wel iets exotischer, maar het doel van de reis blijft hetzelfde: samen columbussen. Dat is samen loslaten en genieten van het goede leven onderweg. Maar columbussen, dat is ook durven vertrekken zonder plan en zonder voorbereiding. Want Wim laat zich ook in deze nieuwe reeks altijd en overal leiden door het toeval en zijn gast. Of ze op hun bestemming geraken is niet zo belangrijk. De twee columbussers springen samen in het onbekende en komen zo dichter bij elkaar en met wat geluk ook wat dichter bij zichzelf. Door samen los te laten, gaat er een Nieuwe Wereld open. Een wereld waar alles kan en niets moet.

Wim Lybaert: 'Er kan niets verkeerd gaan met de Columbus. Al wat we moeten doen, is genieten.'

Net als in de vorige reeksen, reist Wim elke week in het gezelschap van een andere gast. En opnieuw weten ze allebei niet waar de Columbus hen heen zal leiden. Ze volgen de richting van het toeval. De kauwgomballenautomaat in de stuurcabine is weer goed gevuld met nieuwe bestemmingen. Met een simpele draai aan de hendel bepaalt de gast het doel van de reis. Zo ontdekt de kijker samen met Wim en zijn gast welke koers de Columbus een week lang zal varen.

Dit seizoen laat Wim zich navigeren door Lieven Scheire, Ingeborg, Tom Van Dyck, Dieter Coppens, Tijs Vanneste en Maaike Cafmeyer (in volgorde van uitzending). Omdat er zoveel leuk materiaal voorhanden was, is er ook een slotaflevering met belevenissen. Geen echte compilatie, maar nieuw materiaal.

Het goeie leven onderweg

De Columbus is geen gewone bus. Hij heeft alles aan boord dat Wim als gastheer nodig heeft om zijn gasten te verwennen en hen te laten genieten van het goeie leven. Waar Wim en zijn gezelschap ook naartoe gaan of belanden, ze zijn altijd 100% uitgerust om te genieten. Van visgerief tot een 'wijnkelder', alles is aanwezig.

De topsnelheid van de bus is 90 km per uur, zonder tegenwind en op vlak terrein. De Columbus volgt zijn eigen tempo en vermijdt de snelwegen. Liefst kronkelt hij door onbekend terrein om te genieten van prachtige landschappen of contact te maken met toevallige passanten. Want buiten de snelwegen ligt een hele wereld open. Toeval en gezelligheid bepalen de route. Wim en zijn gasten nemen hun tijd. Ze gaan op zoek naar schoonheid in de kleine dingen. Ze amuseren zich en komen onderweg dichter bij elkaar. Maar of ze ook dichter bij hun bestemming geraken? Dat doet er niet echt toe, want Wim en zijn gasten reizen in de geest van Christoffel Columbus. Hij trok naar Indië en ontdekte de Nieuwe Wereld.

Columbussen gaat over de vrijheid van het moment en over het loslaten van vertrouwde verwachtingen. Het toeval zit aan het stuur en bepaalt het verloop van de trip vanaf het eerste moment. En dat zal gedurende de hele reis niet anders zijn.

'De Columbus', vanaf donderdag 30 april elke donderdag om 20.10 uur op Eén en op Eén via VRT NU.