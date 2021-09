Willy Sommers & Christoff coveren allereerste single van De Mens in 'The Best Of'

Hij heeft één van de meest herkenbare r'en uit de Vlaamse muziekwereld en zijn hits als Irene, Maandag of Jeroen Brouwers behoren tot het cultureel erfgoed. Op dinsdag 21 september draait 'The Best Of' helemaal rond de Nederlandstalige rockband De Mens.

Frank Vander linden laat zich samen met An Lemmens en bandleden Michel, Dirk en David verrassen door 5 collega-artiesten die hun grootste hits coveren. En dat levert heel wat verrassingen op. Want hoe klinkt ‘Dit is mijn huis’, de allereerste single van De Mens, wanneer hij onder handen wordt genomen door Willy Sommers en Christoff? 'Willy en ik voelen ons hier toch een beetje de vreemde eenden in de bijt hoor', biecht Christoff op. 'Ik heb echt stress.'

Een tweede verrassend duo is Tijs Vanneste en Tine Reymer. Tine zong ooit op een plaat van De Mens en ging ook mee op tournee. Tine en Tijs hebben Lange Polle van Triggerfinger uitgenodigd aan de gitaar voor hun cover van ‘Ik dacht aan een vrouw’, een nummer dat Frank Vander linden solo uitbracht. Ze bezorgen iedereen in de backstage kippenvel.

Op 'The Best Of De Mens' mag ‘Irene’ natuurlijk niet ontbreken. Waar in de top 5 Vlaanderen de hit heeft gestemd blijft geheim, maar het zijn Koen en Kris Wauters die hem mogen coveren. Ze toveren de song om tot een echte Clouseau-klassieker. 'Ik heb speciaal de grote baas van VTM gebeld om te vragen of wij alstublieft in de aflevering van De Mens mochten zitten', lacht Koen. 'Ik hoop dat Frank het gewoon geestig vindt dat Clouseau nu eens een nummer van hen brengt.'

‘Maandag’, die andere grote De Mens-hit, wordt dinsdag gebracht door Flip Kowlier, die grote fan is. Zo groot dat hij een tijdje geleden de gitaar van Frank kocht. 'Die blijft in mijn collectie', klinkt het. Die gitaar mag natuurlijk niet ontbreken op het grote podium van de AB. Ten slotte staat ook Portland op het podium van de AB. 'Sowieso vinden wij hen de beste Belgische jonge groep die er nu is', weet Frank Vander linden. An Lemmens krijgt alvast tranen in de ogen bij hun prachtige Engelstalige versie van ‘Ergens onderweg’.

Christoff heeft Koen Wauters iets op te biechten: 'Jij hebt jarenlang op een poster in mijn kamer gehangen!'

An Lemmens praat met jonge artiesten in podcast 'The Best Of - Next Generation'

Elke week breit An Lemmens online nog een vervolg aan 'The Best Of'. Via vtm.be pakt ze uit met een unieke podcast waarin ze met een jonge artiest praat die al heel wat op zijn of haar palmares heeft staan. Na Mathieu Terryn van Bazart, Emma Bale en Slongs is het deze week de beurt aan Laura Tesoro. De podcast 'The Best Of - Next Generation' is te beluisteren op alle podcastplatformen én ook te bekijken op YouTube via deze link: https://vtm.be/the-best-of/beluister-en-bekijk-de-podcast-the-best-of-next-generation-hier.

'The Best Of De Mens', dinsdag 21 september om 20.35 uur bij VTM.