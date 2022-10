Wie wint 'LEGO MASTERS 2022' en neemt de trofee mee naar huis?

Na 8 weken strijden, meer dan 130 uur bouwen en heel wat prachtige meesterwerken is het moment aangebroken. Nu zaterdag 29 oktober komt de VTM-kijker te weten wie dé winnaars zijn van 'LEGO MASTERS 2022'.

De drie duo’s gooien zich nog een laatste keer in de strijd om de trofee, 25.000 euro en een reis naar LEGOLAND en LEGO House mee naar huis te nemen. Er is nog één Belgisch duo in de running. De West-Vlaamse neven Tom (uit Wielsbeke) & Peter (uit Ingooigem) nemen het op tegen de twee Nederlandse duo’s Jaap & Mathijs en Arne & Sander.

De doorslaggevende opdracht is duidelijk: het allerlaatste bouwwerk moet indrukwekkender zijn dan ooit tevoren. Ze krijgen 28 uur de tijd om de jury omver te blazen met hun creatieve bouwtalent, maar in de laatste uren lijkt het voor Tom en Peter volledig uit de hand te lopen…

Lukt het hen om het drakenhoofd op tijd te herstellen? Welk duo wint 'LEGO MASTERS 2022'? Dat ontdekt de kijker nu zaterdag 29 oktober om 20.30 uur bij VTM.