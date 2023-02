Wie wint het eerste duel in nieuw seizoen van 'Eenmaal Andermaal'?

Vlaanderens grote koopjesbattle is weer geopend. In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van 'Eenmaal Andermaal' trekken Jacques Vermeire en Axel Daeseleire naar de kust.

Jacques vormt een duo met Francesco Planckaert, zelf verzamelaar van zowat àlles, en Axel kan rekenen op het jonge enthousiasme van Jamie-Lee Six. Elk duo krijgt een budget van 750 euro waarmee ze 3 objecten moeten kopen in slechts 3 uur tijd.

Hun zoektocht begint op een brocantemarkt in De Haan. Na amper vijf minuten kunnen Axel en Jamie-Lee hun eerste object al op de kop tikken. Jacques speelt een overenthousiaste Francesco dan weer meteen kwijt op de markt.

Nadien zetten de duo’s hun zoektocht verder in de antiekwinkels van Oostende. In 'De Zoeten Inval' wordt Jamie-Lee verliefd op een vestje met schelpen van het bekende Oostendse Bal Rat Mort. Ook Axel vindt het 'iel bijzonder'. Maar hoeveel moeten ze dokken voor zo’n speciale vondst?

Francesco lijkt wel geboren voor het vak. In een antiekwinkel valt zijn oog op een miniatuur stoommachine van Mamod die ergens verstopt staat en niet eens te koop is. 'Dit is écht mijn ding. Als m’n kleinste dit moest zien hé', klinkt het. 'Ik kan er niet aan doen, ik ben er verliefd op.' Jacques vertrouwt erop, maar als ze hiermee willen scoren, zullen ze de machine wel eerst aan de praat moeten krijgen. Dat probeert Francesco eigenhandig, want waar hij gaat, gaat ook zijn gereedschapskist. Lukt het hem de oude stoommachine weer te laten rijden?

'Eenmaal Andermaal', donderdag 2 februari om 20.35 uur bij VTM en op VTM GO.