Wie wint de finale van 'Popquiz'?

Woensdag presenteert Matthijs van Nieuwkerk de ultieme finale van 'Popquiz'. Welk duo beschikt over de meeste popkennis, kan het best Wonderwall, Blurred Lines, Match Up en Super Medley raden en wint uiteindelijk de finale van 'Popquiz'?

De inzet is groot want de winnaar krijgt tickets met de beste plaatsen voor alle concerten en festivals in het hele land, een jaar lang, uitverkocht of niet.

De teams worden bijgestaan door allesweter Ella Leyers en actrice en presentatrice Bab Buelens. Vestimentair hebben de dames alvast alles uit de kast gehaald en dat valt ook Matthijs op: 'Jullie zijn allebei om door een ringetje te halen. En jij, Bab, jij hebt zelfs de kleding van Adriaan uit Bassie en Adriaan aan.' Daarmee doelt hij op haar opvallende felblauwe outfit. 'En jij hebt zijn haar', lacht Bab. 'Ja, inderdaad!', lacht ook Matthijs.

De eerste finalisten zijn Ben (26, Gent) en Sarah (28, Gent), twee doctoraatsstudenten uit Gent. Ze gingen ooit op date naar de bioscoop, maar besloten toch gewoon vrienden te blijven. Zij nemen het op tegen Renée (27) en Yo-Mara (35), twee vriendinnen uit Lokeren die elkaar perfect aanvullen. De ene is gespecialiseerd in de jaren ‘80 en ‘90, de andere in de jaren '70 en kleinkunst.

Senne en Lokko, de muzikale genieën die 10 weken lang het beste van zichzelf hebben gegeven, gaan voor de finale nog eens 'all the way' - zo dansen ze op hilarische wijze verschillende liedjes na in de ronde Wonderwall.

Welk quizduo wint de finale en maakt kans op 1 jaar gratis toegang tot concerten en festivals in het hele land?

'Popquiz' met Matthijs van Nieuwkerk, woensdag 2 juni om 21.55 uur bij VTM. De afleveringen van 'Popquiz' zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.