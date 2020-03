Wie verdient de laatste plekjes in de halve finale van 'The Voice Kids'?

Zita, Liza en Gala voor team Sean. Mette-Marie, Matisse en Elisabeth voor team K3. Justin, Nabil en Veronika voor team Laura. Klara en Max voor team Gers. Deze 11 talenten zijn al zeker van een plekje in de halve finale van 'The Voice Kids'.

Op vrijdag 27 maart wordt in de laatste knockouts bepaald wie hen in die halve finale mag vergezellen. Nadien gaat 'The Voice Kids' er noodgedwongen even uit om na de coronacrisis full force terug te keren met de opnames en uitzendingen van de halve finale en de grote finale.

Team Gers bijt vrijdag de spits af met een knockout tussen Endrew (13, Oudenburg), Daan (13, Orroir) en Aenea (12, Hamme). De coach zocht voor hen drie songs over het belangrijkste thema in het leven: de liefde. Daan zingt L-O-V-E van Nat King Cole, Endrew probeert zich in te leven in Easy van The Commodores. Aenea moet haar beste rap skills bovenhalen met Cuz I Love You van Lizzo. En bij wie zit je dan beter dan bij een coach als Gers Pardoel?

De knockout van K3 is er volgens hen één tussen 3 zachte, ingetogen meisjes. 'Maar wij hebben gekozen voor stoere popsongs van grave meiden.' Voor Ashley (11, Temse) wordt de knockout extra spannend, want zij zingt live voor Laura Tesoro haar recente hit Limits. 'Zij weet natuurlijk als de beste hoe het moet, dus ik zal het goed moeten doen.' Ook Nele (13, Montenaken) en Romina (13, Kinrooi) moeten uit hun comfortzone komen, met Royals van Lorde en Woman Like Me van Little Mix. 'Zoals ze dat in Vlaanderen zo mooi zeggen: deze meiden hebben alleen nog wat peper in hun gat nodig', lacht Klaasje.

Met haar Blind Audition op Creep van Radiohead zorgde Tiany (14, Overijse) volgens coach Sean voor één van zijn favoriete momenten uit 'The Voice Kids' dit jaar. 'Pure magie'. In de knockouts zet hij Tiany met het breekbare Six Feet Under lijnrecht tegenover teamgenoten Tamsen en Grace in een echte Billie Eilish-knockout. Tamsen (14, Wondelgem) zingt een nummer dat hem volgens zijn coach op het lijf is geschreven: Bad Guy. 'Ik ben een bad guy met een klein hartje.' Grace (14, Hoboken) laat tenslotte haar klok van een stem horen in When The Party’s Over. De knockout zorgt voor een puur kippenvelmoment op het podium...

De kijkers zien in de laatste knockouts ook Anouk opnieuw optreden, de kandidate die op 6 maart - de dag waarop haar Blind Audition werd uitgezonden - haar mama Melanie verloor in een tragisch ongeval. 'Het doet ons deugd om mama nog te zien in 'The Voice Kids', reageren Anouk en papa Frank. 'De beelden tonen hoe trots ze was op Anouk. De opnames van de knockouts zijn voor ons een van de mooie laatste herinneringen samen met het hele gezin.'

Anouk (14, Diepenbeek) neemt het vrijdag voor team Laura op tegen Chiana (12, Sint-Amandsberg) en Femke (13, Zutendaal). Haar warme stem weerklinkt tijdens Skin van Rag’n’Bone Man. Femke haalt de drama queen in zichzelf naar boven tijdens Grace van Lewis Capaldi. Chiana leeft zich helemaal in in You Don’t Own Me van Lesley Gore. 'Kei goed gezongen… maar ik geloof er niets van', klinkt het tijdens de workshops bij coach Laura. Inleving is dus het codewoord in deze straffe knockout.

Inleving staat ook centraal in de grote 'inlevingsknockout' van team Gers. Leslie (14, Lanklaar) - die Nederlandse roots heeft - is bijzonder tevreden met de verrassende songkeuze van haar coach: Zij Gelooft in Mij van André Hazes. Sofia Bouzid (13, Lot) mag stevig tekeer gaan met Kiwi van Harry Styles, al heeft ze geen idee waarover die song precies gaat. Lauren (14, Retie) zingt een hit die helemaal in haar straatje past: Scared To Be Lonely van Martin Garrix & Dua Lipa. De drie vriendinnen nemen het tegen elkaar op in een emotionele knockout.

