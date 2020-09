Wie moet maandag naar huis in 'Boer zkt Vrouw - Home Swet Home'?

Op maandag 28 september nemen Bart, Tristan, David en Dries afscheid van in totaal acht mannen en vrouwen want na enkele dagen met elk vijf logés op de boerderij, is het keuzemoment aangebroken.

Iedereen moet twee personen huiswaarts sturen, maar dat blijkt geen evidente te zijn voor sommigen. Er wordt hier en daar dan ook getwijfeld tot de laatste minuut.

Tristan zit er nog wat mee in z’n maag dat zijn mannen tot nu toe zo stil waren, hij droomt van een man die volop plezier wil maken. 'Ik ga er alles aan doen om hen losser te krijgen, ik wil actie zien!' De boodschap komt duidelijk aan: meteen strijden de vijf mannen om zijn hart, en dat mag je letterlijk nemen. 'Let the farm games begin', kondigt Dina Tersago aan.

Bart houdt wel van wat avontuur en wil eerst nog de portie lef van zijn dames testen want 'het leven op de boerderij is nu eenmaal geen ponykamp'. Hij neemt hen mee naar een heus moerasparcours waar de dames zich geen misstap kunnen veroorloven. 'Je ziet dat sommige meisjes dit nooit zouden doen, maar dat ze toch willen deelnemen gewoon voor mij, is heel fijn.'

David blijft op vaste grond, de vraag is maar hoe lang die stabiel gaat blijven. Hij hoopt de tongen van zijn vrouwen immers los te maken bij een drankje en neemt hen mee naar een cocktailworkshop. Op het menu: een toepasselijke pomme d’amour. 'Cocktails maken is niet echt mijn specialiteit, maar drinken, dàt wel', laat Sarah alvast vallen. De sfeer zit er meteen in. Dries’ gaat dan weer bowlen met zijn dames, zijn favoriete hobby.

