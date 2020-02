Wie kroont zich tot het koningskoppel in Valentijnsspecial van 'Beste Kijkers'?

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Love is in the air! Of beter, in 'Beste Kijkers'. Nathalie Meskens krijgt morgen, woensdag 19 februari, Kelly Pfaff & Sam Gooris en Lauren Versnick & Jens Dendoncker over de vloer voor een Valentijnsspecial.

Nathalie heeft ook nog een verrassing in petto voor Kelly en Sam, want zij vieren hun 20-jarige, porseleinen huwelijk en dat kan niet onopgemerkt voorbij gaan.

Gezocht!

Een 86-jarige man uit Menen is al 486 dagen op zoek naar een dame die hij ontmoette op de trein. Nathalie en het panel helpen de man zijn verloren liefde terug te vinden. Daarnaast zitten in de aflevering ook heel wat 'liefdes'-fragmenten en spelen de twee koppels de finale 'HART of HARD', waarin allemaal filmpjes van aanzoeken getoond worden die wel of niet mislukken. Aan het panel om de juiste uitkomst te raden.

'Beste Kijkers', woensdag 19 februari om 21.15 uur op VTM.