'Why Women Kill', seizoen 2, nu te zien bij Streamz

Vergeet 'Desperate Housewives', ontdek 'Why Women Kill' van Marc Cherry, het brein achter het succes van de huisvrouwen van Wisteria Lane maar ook 'Devious Maids'. Na het populaire eerste seizoen 'Why Women Kill' is nu ook het vervolg te zien bij Streamz.