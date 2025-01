Welke 'Dagelijkse Kost' eten we deze week?

Foto: VRT 1 - © VRT 2024

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Croque cheval met boschampignons, Cantal en kruidensalade

Geroosterd zuurdesembrood met duxelles van boschampignons, gestoofde spinazie en jonge Cantal kaas, afgewerkt met gebakken champignons, een spiegelei en een kruidensalade.

Dinsdag: Oosters stoofvlees met rijst en boksoi

Zoetzuur rundsstoofvlees met pandanrijst en boksoi met ketjap manis. Woensdag: Gebakken lever met linzen en zoetzure uien

Risotto van linzen, selder en wortel met gebakken lever en gebakken uien met balsamico. Donderdag: Zalmballetjes in seldersaus met mosterd en puree

Gebakken zalmballetjes in seldersaus met kruidenkaas, groene peper en mosterd. Vrijdag: Moelleux van gezouten karamel

Moelleux met een kern van gezouten karamel, geserveerd met vanillesaus. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.