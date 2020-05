Welk duo wint 'LEGO Masters 2020'?

Foto: VTM - © DPG Media 2020

De beste LEGO-bouwers van BelgiŽ en Nederland brachten de voorbije 7 weken een sprookjeswereld tot leven. Dat hun bouwwerken de verbeelding tarten, blijkt uit het grote succes van zowel de reeks zelf, als van de home challenges.

Gemiddeld 816.843 fans keken thuis, goed voor een marktaandeel van 37,7% op VVA 18-54 en maar liefst 48% op de jongere doelgroep VVA 18-44. En meer dan 31.000 mensen en kinderen voerden vol overgave de thuisopdrachten uit van Kürt Rogiers, resulterend in prachtige foto’s en video’s die werden ingestuurd.

In de finale op zaterdag 30 mei om 20.25 strijden nog 3 teams tegen mekaar, waaronder 1 Vlaams duo: Bilzenbaar Bjorn (40) en Ieperling Corneel (21) bouwden al een brug die meer dan 160 kg kon dragen, maar hadden zelf op voorhand nooit verwacht de finale te halen. 'We zijn hier eigenlijk zonder verwachtingen aan begonnen. Elke aflevering meepikken was al mooi.' Om de titel van 'LEGO Masters' op hun naam te schrijven, de 25.000 euro te winnen en een reis naar LEGO House in Denemarken, moeten ze 2 ijzersterke Nederlandse duo’s onder tafel bouwen.

Studenten Jos en Martijn, allebei 21, hadden nooit gedacht het zo ver te schoppen. 'Maar nu we er zijn, willen we deze finale gewoon winnen.' Aan ex-partners Jan (29) en Lola (31) hebben ze echter een vette kluif. 'Wij zijn ex-geliefden. Lola heeft het huis gehouden, ik de LEGO. En nu staan we hier samen in de finale. Of we nu winnen of niet, 'LEGO Masters' is voor mij nu al de bekroning op m’n relatie met Lola', klinkt het lief.

De finale opdracht? Geen! Alle duo’s krijgen maar liefst 28 uur de tijd - en 2,5 miljoen steentjes - om hun masterbuild te maken. Ze mogen bouwen wàt ze maar willen. En wat is er beter dan 1 Senior Designer van LEGO om de finale bouwwerken te beoordelen? 2 Senior Designers van LEGO! Brickmaster Bas wordt bijgestaan door zijn collega Justin Ramsden: een grootheid in de LEGO-wereld. Hij ontwikkelde o.a. de set Upside Down van de populaire serie 'Stranger Things'. 'Justin is een rockster voor de LEGO-fanaten', aldus Bilzenaar Bjorn, die de Vlaamse eer verdedigt. En ook Jan is in de wolken: 'Of we nu winnen of niet, ik ga Justin toch vragen hoe hij aan zijn baan is gekomen en of ze niet nog een stagiaire nodig hebben. Zijn job is mijn absolute droomjob.' Ook de 5 duo’s die de finale niet haalden en 140 LEGO-fans, inclusief kinderen, mogen een stem uitbrengen.

Voortvarend gaan de 'LEGO Masters' in spe aan de slag, maar de vermoeidheid slaat al snel bij iedereen toe. Lola is aan het einde van haar Latijn en barst in tranen uit, en op een bepaald moment moet Martijn even alleen bouwen wanneer Jos het moeilijk krijgt. Niet ideaal want elke seconde van de 28 uur blijkt broodnodig te zijn. Kunnen de 6 bouwers nog helder nadenken en functioneren? Kan een massage en een blitzbezoek van enkele geliefden in de studio soelaas brengen? De spanning is te snijden. Wie winnen de 25.000 euro, de reis naar LEGO House en vooral: de titel van 'LEGO Masters 2020'?

'LEGO Masters', zaterdag 30 mei om 20.25 uur bij VTM.