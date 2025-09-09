'Weet VTM dit?!' Julie Van den Steen totaal van haar melk in 'Code van Coppens'

Het wordt gevaarlijker dan ooit in de tweede aflevering van 'Code van Coppens'. Deze keer belanden Lize Feryn & Julie Van den Steen en Flo Windey & Jean Janssens in de wereld van Circus Pepito.

'Dit is de gevaarlijkste kamer ooit', lachen de broers bij de start. En dat is niet gelogen. Wat begint als een onschuldige escape-room, ontaardt al snel in een nachtmerrie met elektriciteit, een woedende clown en halsbrekende acts. De messen zijn geslepen — letterlijk. Want terwijl Julie en Flo worden vastgebonden aan een draaiend rad, moeten hun partners ballonnen op datzelfde rad kapot prikken door messen te lanceren.

'In mijn hoofd was Staf echt de chille guy van Ketnet', lacht Flo. Maar bij Julie slaat de paniek toe: 'What the fuck! Weet VTM dit?! Weet VTM dit?!', klinkt het. Overleven ze dit circusavontuur?

'Code van Coppens', woensdag 10 september om 20.40 uur bij VTM en op VTM GO.