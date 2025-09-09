'Weet VTM dit?!' Julie Van den Steen totaal van haar melk in 'Code van Coppens'

Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
dinsdag 9 september 2025
Foto: VTM - © DPG Media 2025

Het wordt gevaarlijker dan ooit in de tweede aflevering van 'Code van Coppens'. Deze keer belanden Lize Feryn & Julie Van den Steen en Flo Windey & Jean Janssens in de wereld van Circus Pepito.

'Dit is de gevaarlijkste kamer ooit', lachen de broers bij de start. En dat is niet gelogen. Wat begint als een onschuldige escape-room, ontaardt al snel in een nachtmerrie met elektriciteit, een woedende clown en halsbrekende acts. De messen zijn geslepen — letterlijk. Want terwijl Julie en Flo worden vastgebonden aan een draaiend rad, moeten hun partners ballonnen op datzelfde rad kapot prikken door messen te lanceren.


'In mijn hoofd was Staf echt de chille guy van Ketnet', lacht Flo. Maar bij Julie slaat de paniek toe: 'What the fuck! Weet VTM dit?! Weet VTM dit?!', klinkt het. Overleven ze dit circusavontuur?


'Code van Coppens', woensdag 10 september om 20.40 uur bij VTM en op VTM GO.


Code van Coppens op tv
Woensdag 10 september 2025 om 20u40  »
VTM
Donderdag 11 september 2025 om 16u40  »
VTM
Woensdag 17 september 2025 om 20u40  »
VTM
Kat Kerhofs en Danira Boukhriss reizen met Eva De Roo en Lennert Coorevits naar Aruba, maar hun paradijs verandert al snel in een nachtmerrie. Een bloeddorstige haai zaait namelijk terreur. Aan boord van een gammele boot vechten ze voor overleving.
Dinsdag 16 september 2025 om 00u05  »
VTM
Donderdag 18 september 2025 om 16u35  »
VTM
Kat Kerhofs en Danira Boukhriss reizen met Eva De Roo en Lennert Coorevits naar Aruba, maar hun paradijs verandert al snel in een nachtmerrie. Een bloeddorstige haai zaait namelijk terreur. Aan boord van een gammele boot vechten ze voor overleving.

Persbericht VTM
