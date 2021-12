Wat zie je in december op Disney+?

Disney+ is het vaste adres voor films en series van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic en Star, én exclusieve Disney+ en Star Originals. We geven je graag een vooruitblik op wat de streamingdienst in december in petto heeft.

THE BOOK OF BOBA FETT

Disney+ Original serie



In dit nieuwe spannend Star Wars-avontuur treffen we de legendarische premiejager Boba Fett en huurling Fennec Shand nadat ze zijn ontsnapt uit de woestijn van Tatooine. Ze reizen door de criminele onderwereld van het sterrenstelsel om aanspraak te maken op het territorium waar Jabba de Hutt en zijn misdaadsyndicaat vroeger heersten. In de serie schitteren Temuera Morrison en Ming-Na Wen en de serie is geproduceerd door Jon Favreau, Dave Filoni en Robert Rodriguez. 'The Book of Boba Fett' speelt zich af binnen de tijdlijn van The Mandalorian.

29 december

Ridley Scotts sterrencast en middeleeuwse epiek

THE LAST DUEL



Jodie Comer geeft een geweldige vertolking in dit tot nadenken stemmende drama in het gewelddadige 14e-eeuwse Frankrijk van de visionaire regisseur Ridley Scott. Gebaseerd op echte gebeurtenissen, draait de film rond de beschuldiging van Marguerite de Carrouges (Comer) dat ze aangerand werd door Jacques Le Gris (Adam Driver), een vriend van haar echtgenoot Jean de Carrouges (Matt Damon). Om zijn trots te beschermen en de beschuldiging van zijn vrouw te bewijzen eist de Carrouges een gevecht tegen Le Gris tot de dood. Alle drie hun levens staan op het spel in deze maatschappij die gelooft dat de winnaar van dit gruwelijke duel door God zal worden bepaald. Bovendien zal, als de Carrouges in dit gevecht sterft, Marguerite ter dood worden gebracht.

1 december

Verken de wereld vanuit je zetel met Will Smith

WELCOME TO EARTH

Disney+ Original serie



Het lijkt er misschien op dat de mens elke centimeter van het oppervlak van onze planeet in kaart heeft gebracht, maar kijk beter en je zult ontdekken dat er nog zoveel meer te ontdekken valt - het tijdperk van ontdekkingen is nog lang niet voorbij. 'Welcome to Earth', een Disney+ Original serie van National Geographic, volgt tweevoudig Academy Award® genomineerde Will Smith op een buitengewoon, uniek avontuur rond de wereld om de grootste wonderen van de aarde te verkennen en haar meest verborgen geheimen te onthullen.

In deze zesdelige gelimiteerde serie, geproduceerd door filmmaker Darren Aronofsky, Protozoa Pictures, Jane Roots Nutopia en Westbrook Studios, wordt Will begeleid door elite ontdekkingsreizigers op een ontzagwekkende reis, waarop hij van dichtbij en persoonlijk kennismaakt met enkele van de spannendste spektakels op aarde - van vulkanen die in stilte brullen tot woestijnen die onze verbeelding te boven gaan en zwermen dieren met een eigen geest. Deze succesvolle serie combineert adembenemende cinematografie met Wills grenzeloze nieuwsgierigheid en enthousiasme en is een spannende, zintuigprikkelende reis door de meest breinbrekende portalen op aarde.

8 december

Een gloednieuwe animatieavontuur

HET LEVEN VAN EEN LOSER

Disney+ Original film



Greg Heffley is misschien klein, maar vol ambitie en hij heeft een levendige verbeelding en grootse plannen om rijk en beroemd te worden – hij moet alleen de middelbare school eerst zien te overleven. Daar komt nog bij dat zijn beste vriend Rowley schijnbaar fluitend door het leven gaat en overal moeiteloos in slaagt! Terwijl hij in zijn dagboek schrijft over zijn hilarische – en vaak rampzalige – pogingen om erbij te horen, leert Greg echte vriendschap waarderen en op te komen voor wat juist is.

3 december

Beste vrienden voor altijd

RON'S GONE WRONG



'Ron's Gone Wrong' van 20th Century Studios en Locksmith Animation vertelt het verhaal van de sociaal ietwat onhandige scholier Barney en Ron, zijn nieuwe 'beste vriend - zo uit de doos'. Ron, een wandelende, sprekende en met het internet verbonden robot, hapert nogal eens en dat leidt tot hilarische situaties. Maar ook tot een spannend avontuur waarin Barney en Ron - tegen de achtergrond van het socialemediatijdperk - ontdekken wat ware vriendschap inhoudt.

15 december

Wat zou jij doen voor een tweede kans?

THE BIG LEAP

Disney+ Original serie



'The Big Leap' is een dramaserie waarin alles draait om tweede kansen, het nastreven van je dromen en het terugpakken van datgene wat van jou is. Deze serie volgt een groep van verschillende personages die veel tegenslag hebben gehad en hun leven proberen te veranderen door deel te nemen aan een potentieel levensverwoestende danscompetitie.

1 december

Reboot van de klassieke serie uit de jaren 80

THE WONDER YEARS

Disney+ Original serie



Geïnspireerd door de geliefde award-winnende serie met dezelfde naam, speelt dit coming-of-age verhaal zich af in de jaren 60 en werpt het een nostalgische blik op een zwart middenklassengezin in Montgomery, Alabama, door de ogen van de fantasierijke 12-jarige Dean.

22 december

Even vooruitblikken

2022 wordt een spannend jaar voor Disney+, met een aantal geweldige nieuwe originele series die hun opwachting maken, waaronder:

PISTOL

Verwacht in 2022

PAM & TOMMY

Verwacht in 2022

QUEENS

Verwacht in 2022

En nog heel wat meer, waaronder... 'Welcome to Wrexham', 'How I Met Your Father', 'The Dropout', 'Dear Mama,' 'Fleishman Is In Trouble' en 'Immigrant'.

Winterfilms

December is de ideale maand om thuis te cocoonen, even lekker onder de dekens te kruipen en helemaal op te gaan in een film. Disney+ heeft wat voor iedereen: indie komedies, familiefilms, actiethrillers en meeslepende epische films worden deze maand toegevoegd aan de gigantische catalogus aan films op het platform.

DEREK DELGAUDIO'S IN & OF ITSELF

Te streamen vanaf 31 december

DOWNHILL

Te streamen vanaf 3 december

THE SECRET LIFE OF WALTER MITTY

Te streamen vanaf 10 december

THE FAVOURITE

Te streamen vanaf 17 december

LIFE OF PI

Te streamen vanaf 24 december

JINGLE ALL THE WAY

Te streamen vanaf 3 december

PICTURE PERFECT

Te streamen vanaf 3 december

DIKKERTJE DAP

Te streamen vanaf 31 december

JUNO

Te streamen vanaf 31 december

LITTLE MISS SUNSHINE

Te streamen vanaf 24 december

Winterstreaming

Die wonderlijke periode tussen Kerst en Nieuwjaar is het perfecte moment om je favoriete series in te halen of te herontdekken! Bij Disney+ is er voor elk wat wils. Dankzij de uiteenlopende selectie van series in alle mogelijke genres heb je de hele maand lang geen gebrek aan entertainment.

THE SIMPSONS SEIZOEN 31

Te streamen vanaf 1 december

9-1-1 LONE STAR

Te streamen vanaf 8 december

DAVE

Te streamen vanaf 15 december

THE CHOE SHOW

Te streamen vanaf 29 december

BABYLON BERLIN SEIZOEN 1-3

Te streamen vanaf 3 december

DOLLHOUSE SEIZOEN 1-2

Te streamen vanaf 3 december

PROFESSOR T: UK

Te streamen vanaf 15 december

CRIMINAL MINDS: BEYOND BORDERS

SEIZOEN 1-2

Te streamen vanaf 31 december