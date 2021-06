Wat vind je in juli op Streamz en Streamz+?

Fans zitten al een tijd op hete kolen voor het vervolg van 'Mocro Maffia', want seizoen 2 eindigde met heel wat spanning in de lucht. Niemand is veilig en daar komt in het derde seizoen geen verandering in. Seizoen 3 zie je vanaf donderdag op Streamz!

In de fictieve misdaadserie maken de drie beste vrienden Romano (Mandela Wee Wee), Potlood (Nasrdin Dchar) en De Paus (Achmed Akkabi) de overstap van kleine criminaliteit naar het grotere werk. In no time hebben ze de hele cocaïne-handel in Amsterdam in handen. Door jaloezie en ruzie valt de vriendengroep echter uit elkaar en komen ze recht tegenover elkaar te staan. De Belgische acteur Saïd Boumazoughe ('Patser') zien we opnieuw in de rol van Achraf.

'Mocro Maffia' - seizoen 3

Vanaf 1 juli op Streamz en Streamz+

'No Sudden Move' (film)

Vanaf 2 juli beschikbaar op Streamz en Streamz+

De nieuwe film van Oscar winnaar Steven Soderbergh ('Ocean's Eleven') speelt zich af in het Detroit van 1954 en volgt een groep kleine criminelen die onder mysterieuze omstandigheden bij elkaar gebracht worden. Ze worden ingehuurd om een document te stelen, een simpele taak die volledig fout afloopt. De groep moet samenwerken om te ontdekken wat er echt aan de hand is. Don Cheadle ('Black Monday') leidt een geweldige sterrencast met onder andere Benicio Del Toro ('Sicario'), David Harbour ('Stranger Things'), Jon Hamm ('Mad Men'), Brendan Fraser ('The Mummy'), Kieran Culkin ('Succession'), Julia Fox ('Uncut Gems') en Ray Liotta ('Goodfellas').

'Expecting Amy' (docureeks)

Vanaf 7 juli beschikbaar op Streamz en Streamz+

'Expecting Amy' is een hilarische blik op het leven van stand-up comedian Amy Schumer. De ongefilterde documentaire reeks toont de struggle, kracht en ambitie die Schumer tot een van dé unieke komische stemmen van onze tijd maakt. Tijdens de docu volgen we Amy tijdens een enorm moeilijke zwangerschap terwijl ze zich voorbereidt op haar laatste stand-up special. Van hospitalisaties, tot op het podium staan voor duizenden mensen en rustige momenten thuis met haar gezin, Schumer verbergt niets. Met de steun van familie en vrienden, doet ze het allemaal met doorzettingsvermogen, hart en ziel en met de humor waar ze zo om gekend staat.

'Gossip Girl' (reboot)

Vanaf 9 juli beschikbaar op Streamz en Streamz+

Acht jaar nadat de meest gelezen blog van de Upper Eastside werd opgedoekt, wordt een nieuwe generatie tieners aan de sociale controle van 'Gossip Girl' onderworpen. De populaire serie maakt een comeback en toont hoe sociale media en New York veranderd zijn doorheen de jaren. De iconische serie werd oorspronkelijk uitgezonden tussen 2007 en 2012 en we zijn deze zomer eindelijk toe aan het spannende vervolg. XOXO

'The White Lotus'

Vanaf 12 juli op Streamz en Streamz+

De zesdelige serie is een sociale satire die zich afspeelt in The White Lotus, een exclusief resort in Hawaï. We volgen verscheidene hotelgasten over de periode van een week. Maar naarmate de dagen vorderen veranderen deze op papier voorbeeldige gasten, het opgewekte hotelteam en zelfs de idyllische locatie. Mike White ('School of Rock') heeft de serie bedacht en geschreven. In de hoofdrollen zien we o.a. Murray Bartlett ('Looking'), Connie Britton ('Nashville'), Jennifer Coolidge ('2 Broke Girls'), Alexandra Daddario ('True Detective'), Sydney Sweeney ('Euphoria'), Steve Zahn ('Treme') en Molly Shannon ('Divorce').

'Why Women Kill' - seizoen 2

Vanaf 14 juli op Streamz en Streamz+

In tegenstelling tot het populaire eerste seizoen, speelt seizoen twee zich volledig af in Los Angeles in het jaar 1949. Centraal staat het leven van Alma Fillcot (Allison Tolman: 'Fargo', 'Good Girls') een nogal slonzige en teruggetrokken huisvrouw die droomt van deel uit te maken van een elite lokale tuinclub, maar ze past echter niet tussen de andere opzichtige, goedgeklede vrouwen in de commissie. Haar man lijkt in eerste instantie naar de buitenwereld toe een zeer aardige dierenarts, maar tegelijkertijd heeft hij toch ook een donkere, geheime hobby. Op het moment dat ze dit geheim ontdekt, komt haar leven echter direct op haar kop te staan. De serie werd ontwikkeld door Marc Cherry die we kennen van 'Desperate Housewives' en 'Devious Maids'.

'Search Party' - seizoen 1 & 2

Vanaf 14 juli op Streamz en Streamz+

'Search Party' volgt een groep bevoorrechte, narcistische twintigers die betrokken geraken bij de zoektocht naar een vermiste vrouw die ze eigenlijk niet echt kennen. Dory (gespeeld door Arrested Developments Alia Shawkat) en haar misnoegde vriendje Drew ('Stranger Things' John Reynolds) worden berecht voor de dood van een privé detective. Met twijfelachtig bewijs proberen ze zichzelf te verdedigen, terwijl Elliott en Portia worstelen met hun rol als getuigen. Er ontstaat een mediacircus rond de rechtszaak en de vrienden worden tegen elkaar opgezet. Deze grappige reeks weet het perfecte evenwicht te vinden tussen donkere humor, mysterie en gestoorde personages.

'Dawson's Creek' - seizoen 5

Vanaf 21 juli op Streamz en Streamz+

Een serieklassieker waar menig millennial nostalgisch naar terug mijmert. De tienerreeks die een ware hype was van 1998 tot 2003 neemt je mee naar het pittoreske kuststadje Capeside waar vier vrienden lief en leed met elkaar delen en een wervelwind aan puberperikelen doorstaan. Die vier vrienden worden vertolkt door James Van Der Beek ('Room 104'), Michelle Williams ('Suite Française', 'After The Wedding'), Joshua Jackson ('Fringe', 'The Affair') en Katie Holmes ('Batman Begins', 'Brahms: The Boy II').

'Family Law'

Vanaf 28 juli op Streamz en Streamz+

De serie speelt zich af in Vancouver, Canada, en volgt advocaat en herstellende alcoholische Abigail 'Abby' Bianchi die worstelt om haar carrière en gezin weer bij elkaar te krijgen nadat ze een dieptepunt heeft bereikt. Als voorwaarde voor haar proeftijd wordt Abby gedwongen om te werken bij de firma van haar vervreemde vader, Svensson and Associates, en voor het eerst in het familierecht te oefenen, terwijl ze nieuwe relaties smeedt met de halfbroer en halfzus die ze nog nooit heeft ontmoet. Het resultaat is een disfunctioneel familierechtkantoor dat andere gezinnen helpt met hun eigen disfuncties.

'Hard Kill'

Vanaf 7 juli beschikbaar op Streamz+

Bruce Willis ('Breach', 'Trauma Center') en Jesse Metcalfe ('The Tortured') zijn het belangrijkste lokaas in deze explosieve actieknaller waarin een eliteteam het bezit van een tech-ceo moet beschermen tegen een meute terroristen. Ideaal kijkvoer voor fans van rechttoe rechtaan actiefilms met een legende uit het genre in een van de rollen.

'Fatman'

Vanaf 14 juli beschikbaar op Streamz+

Chris is een losgeslagen kerstman die zijn populariteit gestaag ziet dalen. Billy, een 12-jarig jochie, ontdekt dat de kerstman bij hem een brok steenkool in zijn kerstkous heeft gestopt. Vervolgens huurt hij een huurmoordenaar in.

'All The Pretty Little Horses'

Vanaf 14 juli beschikbaar op Streamz+

Ook in Griekenland worden straffe drama’s gemaakt. Regisseur Michalis Konstantatos richt zijn camera op een getrouwd stel wiens huwelijk begint te lijden onder een drastische verhuis van een klein appartement naar het platteland. Wanneer ze toegang krijgen tot een plaatselijke villa ontaarden hun relationele spanningen in een heus psychologisch spel. Een film die eerder tot de officiële selectie van het Filmfestival van Gent behoorde.

'Six Minutes to Midnight'

Vanaf 21 juli beschikbaar op Streamz+

Niets is wat het lijkt in deze fictieve thriller die zich afspeelt aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. De film van 'Downton Abbey'-regisseur Goddard volgt standupcomedian Eddie Izzard ('The High Note') als een leerkracht die een complot probeert te ontmaskeren op een Britse school waar veel kinderen van prominente nazi’s les volgen. Naast Izzard is ook de immer geweldige Dame Judi Dench ('Skyfall') in de film te zien.

'Synchronic'

Vanaf 21 juli beschikbaar op Streamz+

Het regieduo Justin Benson en Aaron Moorehead is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een prominente aanwezigheid in het Amerikaanse indiewereldje. Dat hebben ze te danken aan films als 'Spring', 'The Endless' en hun recentste film 'Synchronic'. In die laatste worden Anthony Mackie ('Seberg', 'Avengers: Endgame') en Jamie Dornan ('Fifty Shades of Grey') geconfronteerd met een nieuwe designerdrug die wel heel bijzondere gevolgen heeft. Kleinschalige scifi met een ludieke twist.

'Endless'

Vanaf 21 juli beschikbaar op Streamz+

Romantisch kijkvoer dat doet wegdromen naar de ontelbare 'The Notebook'-achtige Nicholas Sparks-films en 'Twilight'-vertakkingen die de afgelopen jaren de revue zijn gepasseerd. De liefde is onbreekbaar in deze brok romantiek met fantasytwist, en dat vooral dankzij de chemie tussen hoofdrolspelers Alexandra Schipp ('X-Men: Apocalypse') en Nicholas Hamilton ('It').

'Made in Italy'

Vanaf 28 juli beschikbaar op Streamz+

Een film met Liam Neeson ('Taken') in de hoofdrol, maar het is deze keer geen bikkelharde actiefilm. 'Made In Italy' is het regiedebuut van acteur James d'Arcy ('Six Minutes to Midnight'), waarin Neeson te zien is als een kunstenaar die samen met zijn zoon naar het prachtige platteland van Italië trekt om het huis van zijn overleden vrouw te verkopen. Het resultaat: een tedere film met een warm hart en mooie Italiaanse locaties.

'The Last Vermeer'

Vanaf 28 juli beschikbaar op Streamz+

'The Last Vermeer' brengt het ware verhaal van de Nederlander Han Van Meegeren, een van de getalenteerdste kunstvervalsers van de 20e eeuw, een man die de Nazi’s voor miljoenen heeft opgelicht tijdens WOII. Om dit verhaal te brengen, doet 'The Last Vermeer' een beroep op Guy Pearce ('Mare of Easttown') voor de hoofdrol. Europese toppers als Claes Bang ('The Square') en Vicky Krieps ('Phantom Thread') behoren ook tot de cast.